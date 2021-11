Azcón asegura que no tiene ninguna intención de dejar la Alcaldía y estará "todo el tiempo que pueda"

ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que no tiene ninguna intención de dejar la Alcaldía y ha subrayado que estará "todo el tiempo que pueda".

De esta forma ha respondido a las peticiones de los portavoces de los grupos del PSOE y Podemos, Lola Ranera y Fernando Rivarés, respectivamente, que demandaban conocer hasta cuando seguiría al frente del Ayuntamiento después de anunciar su candidatura a la Presidencia del PP-Aragón.

En su intervención en el Debate del estado de la ciudad durante la réplica a los grupos municipales, Azcón ha considerado que su candidatura a la Presidencia del PP en Aragón es un asunto que interesa "poco" a los zaragozanos y no lo habría abordado si no lo hubiera sacado la oposición.

Al respecto le ha dicho a Ranera; "Mi futuro nombramiento como presidente del PP le irá bien porque, de momento, usted será presidenta del congreso del PSOE-Aragón de este fin de semana y creo que le nombrarán algo más".

También ha criticado la "incoherencia2 del PSOE porque el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, es el secretario general del PSOE-Andalucía y a él le reprochan que aspire a presidir el PP de Aragón siendo alcalde.

A Rivarés le ha criticado que le hiciera esta pregunta de forma recurrente en el debate cuando el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, "se ha ido y venido de las instituciones en función de su interés personal" por lo que ha tildado de "poco creíble" que fuera tan inquisitivo.

LLEGAR A ACUERDOS: ROMAREDA

En su turno de réplica ha pasado a otros asuntos para proponer llegar a acuerdos sobre La Romareda, la accesibilidad, la seguridad y la energía.

Sobre La Romareda ha preguntado que lo sustancial es quien trabajará por buscar el acuerdo, cuanto dinero será necesario, de donde saldrá y qué instituciones arrimarán el hombro. "Todo esto es muy importante para hablar de lo demás y también de donde se hace".

Por ello, ha dicho gráficamente que acepta el folio en blanco para comenzar a hablar y se ha mostrado convencido de que se puede sacar con una mayoría política, pero la posibilidad de que se recurra es mayor si el consenso no es amplio, ha alertado.

A LOS GRUPOS

Al portavoz de VOX, Julio Calvo, le ha dicho que si no se pone de acuerdo con el actual Gobierno, entonces vuelven Podemos y ZeC. "Esa es la alternativa y tiene que elegir". Le ha reconocido que hay que comenzar el debate presupuestario.

Ha aludido a las contradicciones de Podemos sobre la energía y la supresión de la tasa Google por el Gobierno de España. Respecto a las escuelas infantiles ha dicho que desde 2010 no se construye ninguna y la próxima la hará el actual Gobierno PP-Cs.

Al portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, le ha dicho que tiene la memoria de cristal porque gobernó el anterior mandato y tendría que acordarse de que le llamaban los medios nacionales porque "había terroristas que venían a dar charlas a equipamientos públicos" y a él para debatir sobre "proyectos de futuro".

Le ha instado a Santisteve a ir a los tribunales si cree que hay la mínima sospecha de corrupción en su gestión y, en caso contrario, "tendrá que callarse porque, sino estaría mintiendo". Le ha dicho que su problema es que "su tiempo ha pasado, le queda menos futuro que pasado tiene y eso hace que hable desde el resentimiento porque cree que la ciudad fue injusta con usted. Es imposible que haga política si no pasa página".

GESTIÓN

Ha criticado que los discursos de la oposición están llenos de lugares comunes, como que el PP gobierna para los ricos, que rompen consensos o que el alcalde es autoritario.

A colación les ha dicho: "No les gusta que diga la verdad y que hable. Les gustaría que fuera un alcalde florero porque no quieren debatir conmigo y no les gusta el diálogo. No tengo complejos y no me van a callar".

Ha rebatido las críticas de falta de dialogo al recordar el acuerdo al que llegó con alcaldes de seis partidos distintos sobre la petición de un fondo COVID al Gobierno de España o sobre la plusvalía o las enmiendas que presentará la FEMP a los PGE. "No se enteran", les ha afeado.

Otro "mantra" que ha rebatido es que el Gobierno PP-Cs está en manos de la ultraderecha al indicar que "la izquierda se retroalimenta con VOX" y "no tendrían de qué hablar si no estuviera VOX". Ha revelado que la oposición, en privado, piensa que el portavoz de VOX es "sensato" y ha añadido que "es bueno que la verdad se sepa".

A colación ha dicho que VOX no tiene condenados por terrorismo, pero Bildu si, tampoco por dar un golpe de Estado, pero ERC si, tampoco tiene condenados por no pagar la seguridad social o dar patadas a un policía nacional, pero Podemos sí. "Si me dan a elegir entre gobernar con delincuentes o alguien constitucional, no hay duda. Estoy con que cumplir la ley es mejor que pactar con delincuentes. Solo desde la izquierda se puede comparar a condenados por jueces con partidos constitucionalistas. Yo lo tengo claro".

En tono enfático ha añadido que a la oposición "le revienta que la política 'fake' la enfrente un gobierno PP-Cs" para comparar el 95% de ayudas de urgente necesidad concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza frente al 25% del IMV por el Gobierno de Aragón.

Otro dato que ha comparado es que cuando una mujer maltratada llama al Gobierno de Aragón lo hace a través de una línea 900, que gestiona una empresa privada, y el Gobierno PP-Cs "tiene que pasar por un aro distinto" en la línea 900 de los servicios sociales. "Lecciones de como cuidar a los más desfavorecidos ninguna, además no se enteran porque los centros de convivencia de personas mayores no están cerrados. Vayan y compruébenlo".

COMPARATIVAS

En economía ha comentado que la realidad es que se invierte mucho más que otros años, se reduce la deuda y se bajan los impuestos, ha resumido. En inversión ha aportado los datos de que se ha ejecutado el 30% y se podría llegar al 40% para instar a ZeC a que compruebe su grado de ejecución durante su mandato.

Además, ha comparado que la inversión del presupuesto del Gobierno de Aragón está en el 13 por ciento de ejecución frente al 30 del Ayuntamiento. "Esto ha cambiado radicalmente porque antes se paraban los proyectos si al alcalde de turno no le gustaban".

Ha instado a Santisteve a que aclare por qué se paralizó el programa escolar de plantación de árboles después de que criticara el proyecto del Bosque de los Zaragozanos.

En servicios públicos ha instado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que diga si retira el recurso administrativo que "pone en riesgo" el "mejor" contrato de limpieza para Zaragoza. Ha comparado que mientras los sindicatos se manifiestan en la sede del Partido Socialista a la del PP nunca fueron cuando estaba en la oposición.

Sobre las huelgas en el transporte público ha contado que todos los partidos las han sufrido, pero este año es "complicada" porque sigue en un 30 por ciento menos los usuarios y "cuesta mucho tiempo convencer" a los ciudadanos de que vuelvan a usarlo.

Por eso, ha argumentado, se ha congelado el precio del billete del autobús, a pesar de que el IPC del transporte subirá un 7 por ciento al final del año. Ha instado a las empresas y sindicatos a que lleguen a un acuerdo porque "la ciudad lo necesita".

En urbanismo ha dicho que en La Almozara es donde más se invertirá en todos los distritos y el Centro estará en la parte baja de la tabla, ha concluido.