Azcón asegura que las pinturas murales de Sijena "están dentro de muy poco donde les corresponde"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la presentación del cuarto alfarje realizado por el proyecto Sijena Mágica y que recrea las techumbres históricas de madera del artesonado mudéjar de la Sala Capitular del Real Monasterio de Sijena. - FABIÁN SIMÓN

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado en nombre de la sociedad aragonesa el "orgullo infinito" por la "joya arquitectónica" del Monasterio de Sijena, un "símbolo" que, ha defendido, "representa nuestra historia e identidad y que tiene la capacidad de preservar lo que nos define como pueblo". Allí ha asegurado que "dentro de muy poco, las pinturas murales de Sijena estarán donde les corresponde".

Azcón ha participado este viernes en la localidad de Villanueva de Sijena (Huesca) en la presentación al público del cuarto alfarje realizado por el proyecto Sijena Mágica y que recrea las techumbres históricas de madera que formaban parte del artesonado mudéjar de la Sala Capitular del Real Monasterio de Santa María de Sijena y que quedaron destruidos en un incendio ocurrido en 1936, en plena Guerra Civil.

Un conjunto de obras de artesanía, "prodigio de calidad y de generosidad por las horas invertidas en el patrimonio aragonés", según ha resaltado el presidente, que ha surgido de "la pasión" de Juan Naya, inculcada por su abuela, y el apoyo de Mapi Rodríguez, y que también será expuesto en las tres capitales de provincia aragonesas, según se ha comprometido. Un equipo de seis artesanos, dirigidos por el maestro Paco Luis Martos, Premio Nacional de Artesanía, ha trabajado durante más de un año en este artesonado.

El artesonado podrá contemplarse en la sala de los dormitorios hasta el día 25 de enero. La presentación del alfarje se ha celebrado en la antigua nave de los dormitorios, donde se exponen las obras de arte recuperadas del monasterio y que este año, desde la reapertura de la exposición el 29 de marzo, han visitado un total de 8.411 personas.

Azcón ha resaltado que el proyecto Sijena Mágica permite dar a conocer el "rigor histórico" y la "grandeza artística" del Real Monasterio de Santa María de Sijena, "un símbolo" para Aragón y un "hecho diferencial" del patrimonio de la Comunidad del que ha recordado que fue panteón real y sede del archivo de la Corona. "Este ha sido una de las mayores joyas, si no la mayor, del patrimonio, no en España, sino en Europa, en el siglo XIII", ha reivindicado.

REPROCHES AL MNAC Y A SALVADOR ILLA

En ese sentido, el presidente aragonés ha defendido que sus pinturas murales, pendientes de ser devueltas por el MNAC, son "el alma" del edificio: "Solamente viendo el original, podemos recuperar todo el sentido y el esplendor que tuvo y que tiene", ha subrayado antes de recordar que "las sentencias en distintas instancias han reconocido que las pinturas murales son de los aragoneses y que el lugar en el que el mundo tiene la suerte de poder contemplarlas, para poder entenderlas en su conjunto, es este monasterio de Sijena".

Por ello, ha aseverado que "cuando la justicia habla, todo lo demás tiene que callar" y ha instado a los responsables del MNAC a que reflexionen sobre la labor que están realizando, "sobre la palabra que nos dieron de colaboración leal, porque entendemos que a día de hoy eso no está existiendo", ha lamentado. Un reproche que ha extendido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa: "Me dio su palabra de que colaboraría en todo aquello que estuviera en su mano. No es lo que estamos sintiendo a día de hoy".

Azcón ha defendido que su gobierno se ha comportado en este asunto con "la lealtad que caracteriza a los aragoneses", nombrando a especialistas en patrimonio para alcanzar un acuerdo "sin intermediaciones ni intoxicaciones políticas".

Una actitud que, a su juicio, no ha sido correspondida con la otra parte: "Creo que deberían reflexionar y colaborar y, en lugar de poner chinitas en el camino y palos en la rueda, lo lógico, lo sensato y lo normal sería que hubiera una máxima colaboración por su parte para que se cumplan las sentencias".

Al respecto, ha apelado a cómo se han de abordar un litigio como el de Sijena en una "sociedad democrática": "Cuando hay una discrepancia, vamos a un juez que dictamina en derecho quién tiene la razón, y para cumplirlo en el menor plazo posible". En todo caso, ha advertido que "no vamos a dar tregua hasta que consigamos que las pinturas murales vuelvan al lugar al que le corresponden".