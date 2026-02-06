Azcón asegura que el PP va a dar la batalla al PSOE y pide concentrar el voto

El candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, participa en el cierre de campaña de las elecciones autonómicas de Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que "vamos a darle la batalla al PSOE, las elecciones del próximo domingo van esencialmente de quién queremos que sea el próximo presidente del Gobierno de Aragón" y, por ello, "tenemos que concentrar el voto".

Ha argumentado, haciendo ver que los aragoneses, por primera vez en la historia votan solos en unos comicios autonómicos, que "tenemos que unir el voto, que es lo que nos caracteriza a nuestra tierra un lugar de unión, un lugar de solidaridad, un lugar de confraternidad".

"Si tuviéramos que definir la campaña electoral de Pilar Alegría con una palabra es la palabra mentira y es imposible que la mentira, que una mentirosa gane una campaña electoral en Aragón. Es imposible porque si algo somos los aragoneses es que somos gente noble, gente que mira de frente, somos gente con palabra, y es imposible que Pilar Alegría vaya a ganar una campaña electoral mintiéndonos todos los días como nos ha mentido. La verdad es que a Pilar Alegría la campaña no es que se le haya hecho larga, es que se la ha hecho larguísima, larguísima porque empezó mintiéndonos desde el principio".

Ha recordado, en el mitin de cierre de campaña, que se ha celebrado en la Sala Multiusos de Zaragoza, "que lo primero que hizo Pilar Alegría fue decir, quiero una campaña limpia. Y justo al final de la campaña nos enteramos que habían grabado un audio y llamaban a las personas mayores mintiéndoles miserablemente con que se les iban a bajar las pensiones. La de la campaña limpia ha acabado haciendo la campaña más sucia y asquerosa que se recuerda en la historia".

Azcón ha dicho: "Claro que queremos ganar las elecciones, claro que vamos a ganar las elecciones, pero ni vamos a mentir ni vamos a engañar ni vamos a ser lo miserables que han sido los socialistas en esta campaña electoral".

Ha relatado que "desde el principio empezamos la campaña electoral diciendo que íbamos a hacer esencialmente dos cosas, contar la verdad, contar qué es lo que había hecho el Partido Popular en los 30 meses en los que hemos tenido la responsabilidad de dirigir el Gobierno de Aragón, y Aragón está en un momento diferencial", añadiendo que hay 90.000 millones de euros en inversiones ya comprometidos.

"No tenemos que inventarnos una fórmula, no tenemos que sacar ningún conejo de la chistera para pedir a la confianza hoy a los aragoneses". El candidato a la reelección ha señalado la vivienda como una de sus prioridades. "Llegamos y en dos años y medio el Partido Popular está impulsando casi 3.000 viviendas en la comunidad autónoma y vamos a seguir haciendo 1.000 viviendas más cada año".

Ha agregado que además va a bajar el 50% el impuesto que depende de la comunidad autónoma a los jóvenes que quieran comprar una vivienda en Aragón". En cambio, "todas las medidas que está proponiendo la izquierda relacionadas con la vivienda empeorarían las condiciones en las que la gente puede encontrar una vivienda o puede alquilar; les da igual, lo hacen para tapar su incapacidad".

Azcón ha apostillado que también es muy importante que "hablemos a los agricultores mirándoles a los ojos" y se ha comprometido a que mientras sea presidente de esta comunidad autónoma "no habrá un trasvase del Ebro porque en Aragón no sobra agua". "Vamos a impulsar las obras que son necesarias para que aprovechemos nuestra agua. Vamos a reclamar una política agraria común justa, a defender que los agricultores puedan ganarse la vida y vamos a defender un Mercosur con cláusulas de salvaguarda, Mercosur no será realidad si no hay controles en frontera".

Ha aseverado que "eso lo puede decir un partido de gobierno, solo un partido de gobierno, solo lo puede defender un partido que tenga la responsabilidad de gobernar, y lo digo por Vox porque hablar del trasvase del Ebro es engañar a los agricultores en Aragón".

"Los aragoneses tienen que saber que las propuestas del Partido Popular son las únicas que se van a convertir en realidad a partir del 9 de febrero".

Azcón ha subrayado que "vamos a darle la batalla al PSOE, las elecciones del próximo domingo van esencialmente de quién queremos que sea el próximo presidente del Gobierno de Aragón, esto es muy importante. Es evidente que una mentirosa no puede dirigir esta comunidad autónoma".

"Lo que hemos conocido en estos últimos días inhabilita absolutamente a Pilar Alegría para gobernar. Lo que el Partido Socialista ha hecho con las mujeres especialmente es vomitivo. Lo que Pilar Alegría ha hecho y lo que le hemos oído defendiendo a las mujeres es simple y llanamente asqueroso porque el Partido Socialista, el partido de Ábalos, el partido del Tito Berni, el partido de tantos y tantos acosadores sexuales ha utilizado a las mujeres como mercancía".

Ha incidido en que "la propia Pilar Alegría ha mentido cuando quedó amigablemente a comer con alguien señalado por ser un acosador sexual y no le recriminó su actitud", y "hoy hemos leído que a pesar de ser un acosador sexual, parece que la ha contratado en esta campaña electoral para que le asesore".

Uno de los debates más importantes que ha habido durante esta campaña electoral es el que tiene que ver con la financiación de nuestros servicios públicos. "Pilar Alegría puede venir a arrodillarse ante los independentistas, a seguir estando dispuesta a humillarse ante Pedro Sánchez, pero los aragoneses os aseguro que no y el Partido Popular de Aragón tampoco nos vamos a arrodillar ni nos vamos a humillar".

Para Azcón, el PSOE "está en proceso de podedumbre, pero lo que quiere el Partido Socialista no es ganar las elecciones, ya ha renunciado a ganar las elecciones, lo que quiere es que no le vaya bien al PP para que le vaya bien a Vox. El Partido Socialista sabe que si le va bien a Vox eso les da un pañuelo de lágrimas".

"Cada voto a Vox beneficia a Sánchez, cada voto a Vox permite que Sánchez se quede que el populismo sea quien tenga algo que decir en Aragón. Y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro el domingo cuando vayamos a votar" y "estas elecciones van de que consigamos unir el voto".

El candidato popular ha esgrimido que "el Partido Socialista sabe que si le va bien al Partido Popular le va bien a Aragón, le va bien a España, pero prefieren que le vaya bien a Vox porque Aragón y España al Partido Socialista les da absolutamente igual".

"Vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a decirle a los hombres y mujeres de nuestra comunidad autónoma que queremos ser los portavoces de España, que el próximo domingo en Aragón inicia el fin del sanchismo y que dentro de muy poco haremos presidente Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular de Aragón volverá a gobernar".

Azcón ha afirmado que "si estás cabreado con Sánchez el voto que le verdad le incordia, el voto que de verdad le fastidia, el voto que de verdad le jode a Sánchez es al Partido Popular".



