Azcón asume como un "grito de ayuda" las protestas de vecinos de Azuara para que las administraciones "no los dejen"

ALMONACID DE LA CUBA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este lunes varios de los municipios afectados por las lluvias torrenciales del pasado viernes, entre ellos la localidad de Azuara (Zaragoza), una de las más dañadas por los destrozos, donde varios vecinos le han increpado y se le han encarado reclamando ayudas urgentes. Ha mostrado su comprensión por las protestas, que interpreta como un "grito de ayuda" para que las administraciones "no los dejen".

"A cualquiera que nos pasara estaríamos indignados y, por lo tanto, ningún reproche, lo entiendo absolutamente", ha declarado a los medios de comunicación desplazados a la localidad zaragozana de Almonacid de la Cuba.

"Lo que quieren los vecinos es que no nos olvidemos de ellos, que no estemos solo el lunes, sino que durante toda la semana y los próximos meses, porque arreglar todos los destrozos que ha habido en esta zona no se va a hacer en días", ha advertido.

Una petición de ayuda que para el presidente del Gobierno de Aragón, "desde las administraciones, lo que tenemos que hacer es escucharla y actuar en consecuencia", ha asumido Azcón, quien ha defendido la presencia en la zona desde el mismo sábado de las distintas administraciones.

Por ello, al margen de las tareas de limpieza del barro de las viviendas y las calles, Azcón tiene claro que lo que exigen los vecinos de los municipios afectados de las administraciones "es que nos preocupemos también de que las infraestructuras, de las comunicaciones, el abastecimiento de agua, de que el pabellón y el consultorio se puedan arreglar lo más rápidamente posible".