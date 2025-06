Azcón califica de "éxito" la manifestación de Madrid y pide a los socios de Sánchez que piensen en el interés general

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que la manifestación del PP de este domingo en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez bajo el lema 'Mafia o democracia' ha resultado un "éxito" gracias a una "movilización importantísima" de ciudadanos de toda España que piden la convocatoria de elecciones generales, lo que a su juicio debe llevar a la reflexión a los socios de Sánchez.

"El presidente Sánchez tiene que estar más preocupado por sus problemas de corrupción que de solucionar los problemas reales de Aragón y España, por eso cuando no convoca elecciones lo hace pensando en él, no en los españoles porque sabe que no tendría el respaldo de la ciudadanía", ha reflexionado.

Una situación que para Azcón va a abrir en los próximos meses "un debate muy importante sobre si el PSOE va a arrastrar a sus socios en la degradación en la que se encuentra o si en la izquierda hay un poco de sentido común y, por una vez, piensan en el interés general en lugar de sus intereses particulares".

En cualquier caso, el presidente del Ejecutivo autonómico y presidente del PP Aragón no es partidario de mociones de censura que sean únicamente "una escenificación" y no puedan prosperar "porque no aportan a la política".

Ha continuado diciendo lo siguiente: "Creo que las mociones de censura tienen que tener visos de prosperar, hoy ninguno de los partidos que apoya a Pedro Sánchez va a dejar de apoyarle, es evidente que el PNV, Bildu y Esquerra Republicana va a seguir apoyándole, pero en los próximos meses vamos a ver si todos los partidos de izquierda que apoyan a Pedro Sánchez quieren entrar en esa derivada de debilitamiento, de desazón que hay en la calle o si piensan en el interés general de este país".

En cuanto a las críticas de la ministra, portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, sobre el poder de convocatoria de los populares en la concentración de Madrid --"Estopa mete más gente en el Metropolitano de Madrid que el apocalíptico Feijóo en la Plaza de España", escribió en la red social X--, Azcón no ha entrado a valorarlas escudándose en que no las conocía, pero sí le ha reprochado el no haberla visto en todo el fin de semana en Aragón, ni en la final de la Copa de la Reina disputada en El Alcoraz, ni en el Mundial de MotoGP de Motorland, citas en las que sí estuvo presente el propio Azcón.

"Seguro que ha estado en otro sitio que le interesaba más, pero en Aragón este fin de semana había dos acontecimientos importantísimos, y la ministra de Deporte ha preferido seguro estar en otros lugares que le han interesado más a ella, no en los aragoneses", ha contestado.