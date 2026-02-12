Azcón y Chueca estallan contra Óscar López por sus críticas a Lambán: "No se puede caer tan bajo

Archivo - El expresidente de Aragón Javier Lambán (i) y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (d), durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza, Ar - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha cargado este jueves contra el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, tras achacar el mal resultado del PSOE en las elecciones autonómicas del 8 de febrero a que el partido no hizo oposición al PP bajo el liderazgo del fallecido Javier Lambán: "No se puede caer tan bajo. No tienen respeto nada", ha publicado en la red social 'X' --antes 'Twitter'--.

En la misma red social, se ha pronunciado también la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha expresado que "sorprende que el sanchismo prefiera señalar a Javier Lambán antes que analizar por qué Pilar Alegría cosechó uno de los peores resultados del PSOE en Aragón".

La alcaldesa ha subrayado que "el respeto a quien dedicó su vida a Aragón y a España se mide en compromiso y amor por nuestra tierra, algo que Javier Lambán siempre demostró y algo que ni Pilar Alegría ni ningún otro ministro sanchista podrán igualar". "La autocrítica no es debilidad, es responsabilidad", ha concluido.