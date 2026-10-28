Azcón condena "todos" los disturbios callejeros, también el originado por el acto de Vito Quiles en el campus de la UZ

Una persona pasa en patinete por una pintada sobre VIto Quiles, tras una concentración de diversos agentes sociales con el lema "Euskal Herrian Faxismoaren Ez!", en Bilbao - David de Haro - Europa Press

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado que "todos" los disturbios callejeros son condenables y lo ha hecho extensible al acto protagonizado por el agitador y periodista, Vito Quiles, en el Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, el jueves de la semana pasada, y que se han vuelto a reproducir este lunes en Bilbao, aunque con mayor intensidad y daños materiales, a pesar de que se suspendió el acto. Además, estuvo en el cierre de la campaña electoral del PP en las autonómicas del pasado 8 de febrero.

"Lo que hoy extraña es que sean disturbios que se producen en Zaragoza o en otras ciudades y extraña de forma extraordinaria que no toda la izquierda en bloque esté condenando esos disturbios", ha observado.

"La violencia es incompatible con la democracia", ha enfatizado Azcón, para apostillar que "toda violencia es condenable, venga de donde venga". "Yo no voy a dudar nunca en condenar la violencia", ha recalcado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha confiado en que "toda la izquierda condene también esa violencia y no la justifique en muchas ocasiones porque proviene de personas que puedan estar defendiendo causas que defiende la izquierda".