Azcón considera "un gran acierto" honrar a Javier Lambán con una calle en Zaragoza

Archivo - El expresidente de Aragón Javier Lambán (i) y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (d), durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025 - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que es un "enorme acierto" honrar con una calle en Zaragoza la memoria del expresidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto a consecuencia de un cáncer de colon que padecía desde 2021.

"Será un homenaje más a lo esencial de su legado: la defensa de la Constitución, los valores de la Transición y la unidad de España, además de la oposición frontal a los gravísimos errores del sanchismo y sus pactos con el independentismo", ha escrito Azcón en su cuenta de X.

De esta forma ha respondido a la propuesta del PSOE-Aragón, avanzada por la secretaria general del Partido Socialista en la comunidad autónoma Pilar Alegría.

Esta iniciativa la trasladará de modo formal la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, en su reunión que mantendrá, el próximo martes, con la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca.