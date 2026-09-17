Azcón, convencido de que el Gobierno de Aragón alcanzará un acuerdo con los agentes de protección de la naturaleza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en las instalaciones del futuro Centro de Emergencias de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo alcanzará un acuerdo con los agentes de protección de la naturaleza, cuyos sindicatos están negociando con la Administración autonómica mejoras en sus condiciones laborales.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha señalado que el Gobierno regional cree en "el diálogo y los acuerdos", recordando que el Departamento de Medio Ambiente y Turismo ya alcanzó un acuerdo con los sindicatos de la sociedad pública SARGA en relación al operativo de prevención y extinción de incendios "y es bastante sensato".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha deseado "que lleguemos a un acuerdo con todas las personas que están involucradas en la lucha contra incendios" y ha dejado claro que el Gobierno de Aragón ha demostrado su voluntad y que todas las partes son "conscientes de lo importante que es la lucha contra los incendios".