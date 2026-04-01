Azcón, convencido de que las negociaciones con Vox "se van a acelerar en las próximas semanas"

1074731.1.260.149.20260401143949 El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha insistido en que las negociaciones con Vox "tienen que hacerse de una forma discreta" para reconocer que "se han iniciado" y ha asegurado estar convencido de que "en los próximos días y en las próximas semanas se van a acelerar".

Lo importante, ha recalcado, es que haya un "buen acuerdo", que permita que la legislatura "eche a andar lo antes posible" y que sigan proyectos como el tecnológico de DAT Alierta, que este miércoles ha cobrado un nuevo impulso al firmar un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para facilitar su construcción y el suministro de servicios básicos.

"El Gobierno de Aragón sigue trabajando y la presentación de este proyecto es un buen ejemplo. El Gobierno de Aragón, aunque esté en funciones, no significa que esté sin trabajar. Está trabajando, pero es verdad que hay determinados acuerdos que la ley no nos permite tomar", ha diferenciado.

"Por supuesto, vamos a acelerar los procesos para que el Gobierno de Aragón se pueda conformar cuanto antes", ha enfatizado Azcón, quien no ha dado plazos ni ha confirmado si para el 23 de abril, Día de Aragón, estará investido como presidente de la comunidad autónoma.

"Creo --ha contado-- que lo que nos interesa a todos es que el Gobierno eche a andar cuanto antes y vamos a trabajar para que cuanto antes se pueda firmar un buen acuerdo de gobierno para los aragoneses, que es el objetivo".

Lo determinante, a su parecer, es que el acuerdo que sea "base para formar el próximo gobierno, que sea una base que beneficie a los aragoneses, que mejore su calidad de vida y que permita que podamos seguir impulsando políticas para todos", ha reiterado.

PAPEL IMPORTANTE

En cuanto a si Vox quiere entrar en el Gobierno de Aragón y las consejerías que elegiría, Azcón ha precisado que "no es un debate que esté sobre la mesa todavía".

También ha arremetido contra la oposición porque el nuevo Gobierno no está formado y el PSOE "ya nos está criticando en el día a día" por lo que ha deducido que la posición del resto de partidos es "clara" respecto de lo que va a ser la formación del nuevo gobierno autonómico.

"Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar proyectos y propuestas, pero creo que la formación del nuevo Gobierno tiene que ver con el resultado de las elecciones y ese gobierno será un gobierno encabezado por el Partido Popular, en el que Vox va a tener un papel importante".