Azcón cree que las restricciones a las universidades privadas perjudica a las Comunidades menos pobladas

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes que las restricciones a las universidades privadas anunciadas por el Gobierno de España perjudican a las comunidades autónomas menos pobladas, como Aragón. El jefe del Ejecutivo autonómico ha participado este viernes en el primer foro de la Caja Rural de Aragón.

"Es un error lo que están haciendo con las universidades privadas", ha manifestado Azcón, quien espera que las nuevas titulaciones, "fruto de la transformación que estamos viviendo", se puedan poner en marcha con celeridad.

"Me preocupa que el Gobierno central quiera restringir el número de universidades privadas", ha comentado Azcón, para quien esta política del Ejecutivo central "es un error marcado por la ideología y no por la realidad", observando que "si hubieran puesto hace unos años los nuevos requisitos la Universidad San Jorge no sería una realidad, no podría existir. ¿Quién duda hoy de que la USJ es un éxito de nuestro sistema educativo?", se ha preguntado.

También ha dicho que "los requisitos que ahora trata de imponer el Gobierno de España a las universidades privadas hace que esas universidades sean, en la práctica, inviables, y mucho más en aquellas comunidades que no tenemos la población que tienen Cataluña, Madrid o Andalucía" porque "si te exigen un número mínimo de alumnos, en Andalucía o Madrid va a ser viable, pero en Aragón hemos necesitado 20 años para acercarnos" a ese número de alumnos.

Ha referido, también, que "las universidades privadas son mucho más flexibles y dúctiles", poniendo el ejemplo de la próxima impartición de los estudios de medicina en la USJ.

Por otra parte, Jorge Azcón ha indicado que en varias titulaciones se multiplican las peticiones de plazas respecto a la oferta, como es el caso del grado de medicina, con 4.000 solicitudes anuales en Aragón, ofreciendo la Universidad de Zaragoza, "hasta hace poco" 200 plazas: "Hoy, con mucho trabajo, ofrecemos 265 y con la USJ, 365 en la Comunidad".

El Gobierno de Aragón seguirá apostando por grados como los de biomecánica y matemáticas, también el de ingeniería informática, donde se ha incrementado el número de plazas en 60. Ha hecho notar que "se podían haber tomado estas decisiones hace cinco años" y ahora "la necesidad de transformar el sistema educativo hacia un perfil más tecnológico es una necesidad imperiosa".

"Confío mucho en la USJ, está dando pasos importantes en esa dirección, y también acaba de cambiar el rector o rectora en la Universidad de Zaragoza", desempeñando el cargo ahora Rosa Bolea, con quien Azcón está dialogando. "Lo importante es que esto lo hagamos transversalmente, da igual el área de conocimiento a la que te vayas a dedicar, la tecnología va a mejorar el trabajo que vienes haciendo".

"¿Lo estamos haciendo con toda la intensidad que nos gustaría? No porque "hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para que se pueda hacer más, siempre se puede hacer más", ha concluido Azcón.