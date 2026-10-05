Azcón cree que Sánchez "va a intentar mostrarse ante los españoles como una víctima"

El presidennte del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha convocado las elecciones generales adelantadas al 29 de noviembre "porque cree que tiene una ventana de oportunidad" y se ha mostrado convencido de que "va a intentar mostrarse ante los españoles como una víctima".

En declaraciones a los medios de comunicación tras presidir, en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, un evento con los embajadores de la UE en España, Jorge Azcón ha considerado que "la convocatoria de elecciones es una buena noticia" porque "es dar a los españoles la oportunidad de hablar", de forma que ahora "empieza un momento de reflexión en el que vamos a tener que pensar muchas de las cosas que han pasado y por qué estamos aquí".

A su juicio, "Pedro Sánchez convoca las elecciones como ha gobernado, pensando en él" mismo, pensando en que tiene "una ventana de oportunidad", motivo por el que "no lo ha hecho antes pese a que también había motivos sobrados para hacerlo".

Convocar unas elecciones generales pensando en obtener "el menos malo" de los resultados "habla por sí solo", ha continuado Azcón, quien ha dejado claro que el PSOE y Pedro Sánchez "no son ninguna víctima", sino que Sánchez "es el culpalbe", subrayando que "después de ocho años de gobierno, los problemas o las buenas situaciones que pueda haber en España corresponden al Gobierno que lleva ocho años" y, por lo tanto, "victimizarse es simple y llanamente otra de las cuestiones que han caracterizado estos años de gobierno de Pedro Sánchez".

"Pedro Sánchez pasará a la Historia como el presidente del Gobierno que menos viviendas ha hecho en toda la Historia de la democracia y también como el presidente del gobierno que más nos ha mentido".

Jorge Azcón confía en que "los aragoneses vean lo que el PP está haciendo en Aragón" y ha aseverado que con un cambio en el Gobierno de España "a Aragón le va a ir mejor" porque "Pedro Sánchez gobierna solamente para quien le vota" y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "gobernará para todos los españoles, pensando en la igualdad de los españoles, no solo en que los votos vengan de una u otra comunidad" y "eso, que es normal y justo, que es defender la igualdad, a los aragoneses nos interesa y nos gusta especialmente".

DECRETOS DE VIVIENDA

Sobre los decretos de la vivienda que el Pleno del Congreso ha rechazado la semana pasada, votación en la que el grupo del PP se posicionó en contra, Azcón ha señalado que "las propuestas del Partido Popular para la vivienda son las propuestas que tenemos en Aragón, que es construir vivienda".

"La gente tiene que creer hechos. ¿Qué pasó cuando el Partido Socialista gobernaba en Aragón durante ocho años? Pues que construyeron 86 viviendas en ocho años, y ahora este Gobierno lleva impulsadas más de 3.600 viviendas en estos tres años", ha señalado Azcón.

Ha añadido que "las propuestas del Partido Popular pasan por los hechos, pasan por construir vivienda, pasan por soluciones reales, y las propuestas de Pedro Sánchez se califican por sí solas".

"Son 270.000 los desahucios que ha habido en este país mientras Pedro Sánchez ha sido presidente del Gobierno y es el presidente del Gobierno que menos viviendas va a construir en la Historia: Nunca, en los años que ha estado Pedro Sánchez, se construyeron tan pocas viviendas con tanta necesidad", de forma que "quien ha causado el problema es imposible que sea el que solucione ese problema".

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo aragonés ha dado por seguro que la convocatoria de elecciones generales no afectará a la tramitación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2027, que "continuará en las Cortes de Aragón al ritmo parlamentario que estaba estipulado", por lo que "va a haber presupuestos en la Comunidad Autónoma, un presupuesto bueno que tenga prioridades claras".

A causa de este adelanto electoral, Azcón introducirá cambios en su agenda, ha comentado, posponiendo un viaja a China con la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, para visitar las principales empresas que están invirtiendo en Aragón, como Leapmotor o CATL. "Creo que ese viaje vamos a tener que retrasarlo".