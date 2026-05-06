Azcón defenderá en el Pleno del Comité de las Regiones unos fondos de cohesión "más justos" para Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en su segunda jornada en Bruselas. - TWITTER JORGE AZCÓN

BRUSELAS/ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que defenderá unos criterios "más justos" para la comunidad autónoma en la distribución de los fondos de cohesión, puesto que territorios como el aragonés presentan diferencias "muy importantes" entre sus provincias, comarcas y ciudades.

Azcón ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación desde Bruselas, que así lo hará este miércoles en el Debate sobre el Fondo para los Planes de Colaboración Nacional y Regional, sus programas y el Reglamento sobre el marco de rendimiento en el Pleno del Comité de las Regiones, en el hemiciclo del Parlamento Europeo.

"Este es un momento muy importante en Europa", ha reconocido Azcón, puesto que se está discutiendo lo que va a ser el próximo presupuesto y dentro del mismo está la política de cohesión. Ha añadido que los fondos europeos destinados a la cohesión "son fundamentales" y en el Pleno procurará que "no haya menos presupuesto para Aragón".

Ha explicado que los fondos de cohesión "buscan igualar, el equilibrio económico y social entre las distintas regiones, entre las distintas comunidades en Europa", por ello, "queremos que estén bien distribuidos, porque si se recentralizan en los gobiernos nacionales existe la posibilidad de que haya menos oportunidades para las comunidades autónomas".

En este punto, Azcón ha reivindicado la capacidad y voluntad de las comunidades autónomas de "seguir gobernando los fondos y seguir teniendo una voz en el destino final de esos fondos"

"CRITERIOS MÁS JUSTOS"

Igualmente, el presidente de Aragón ha considerado "clave" que los fondos de cohesión estén regidos por "criterios más justos", aduciendo que comunidades autónomas como la aragonesa presentan diferencias "muy importantes" dentro de su territorio.

Ha concretado que la provincia de Zaragoza "no tiene que ver nada con Teruel", así como tampoco la capital aragonesa con algunas de las comarcas zaragozanas. Por eso, "Aragón va a defender que los criterios de despoblación, el territorio y el envejecimiento sean criterios que se tengan en cuenta a la hora de distribuir esos fondos de cohesión".

"No solamente importa del nivel de renta, también otras muchas cuestiones que, como en el caso de Aragón, son determinantes para que esos fondos de cohesión sean más justos y reflejen la realidad tan distinta que hay en España y también en otros lugares de Europa", ha apuntado el jefe del Ejecutivo autonómico.

NUEVA RESPONSABILIDAD

Por otro lado, Azcón se ha referido a la nueva responsabilidad que asumirá Aragón a partir del mes de julio: la coordinación de del Comité de las Regiones, en representación de España y del resto de territorios del país.

"Cada comunidad autónoma defiende los intereses que le afectan, pero todas defendemos a España", ha recalcado Azcón, al tiempo que ha hablado de la "responsabilidad y un honor" que será este cargo para Aragón, ya que "vamos a tener una mayor interlocución con el Comité de las Regiones".

Ha concluido: "A Aragón se le va a escuchar todavía más en Europa y vamos a tratar de que nuestro país, de que España salga siempre reforzada".