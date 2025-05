Azcón descarta elecciones anticipadas en Aragón: "Hoy no está encima de la mesa"

ZARAGOZA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este viernes que la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas "hoy no está encima de la mesa", puntualizando que es una prerrogativa del presidente de la Comunidad.

"Si yo por no tener aprobados unos presupuestos tengo que pedir la convocatoria de elecciones, ¿por qué usted no está pidiendo la convocatoria de elecciones a nivel nacional cuando no hay dos presupuestos aprobados?", ha preguntado Azcón al portavoz de CHA, José Luis Soro, quien le ha preguntado en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

Ha argumentado que "la convocatoria y los presupuestos es evidente que son una razón para pedir el adelanto de elecciones, pero es que usted tiene un diputado en Madrid que respalda a un Gobierno que tiene al fiscal general imputado, a la mujer del presidente del Gobierno imputada, a su hermano imputado, al que era número dos del Partido Socialista y ministro de Fomento, también imputado por graves escándalos de corrupción".

"Ahora mismo estamos conociendo una guerra sucia de fontaneros del Partido Socialista que tratan de acabar con guardias civiles honrados, con fiscales, con jueces y usted no pide el adelanto electoral. ¿Qué coherencia es esa? ¿Qué seriedad es esa?", le ha reprochado.

SIN PRESUPUESTOS

José Luis Soro ha afirmado que Azcón "ha sido incapaz de aprobar los presupuestos" este año, un "fracaso" que es "síntoma de la fragilidad del Gobierno y los Gobiernos frágiles tienen siempre fecha de caducidad".

También ha dicho que "pronto volverá a estar al borde del precipicio presupuestario mirando el vacío y todo parece indicar que Vox no le apoyará", preguntándole si convocará elecciones anticipadas porque "la ciudadanía se merece saber ya lo que piensa su presidente en estos momentos"

"Han intentado suavizar la relación con la ultraderecha asumiendo de forma vergonzosa las tesis de Vox en materia de inmigración o medio ambiente, pero la ruptura entre PP y Vox para los presupuestos es total, no solo en Aragón".

"Han adelantado el congreso del PP a julio para ir abonando el terreno para esa gran ofensiva electoral autonómica previa a las generales y, además, la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas pillaría al Gobierno de Sánchez con el pie cambiado, Pilar Alegría tendría que dejar de ser ministra, lo mismo le pasaría a María Jesús Montero en Andalucía y de paso a Diana Morant de la Comunidad Valenciana", ha dicho Soro.

A esto ha añadido: "El PP podría aprovechar la situación para hacer limpieza de Mazones y Ventorros sin que se notara demasiado: Esta estrategia electoral del PP, muy clara, desmontaría al Gobierno de Sánchez y sobre todo podría atacarle sin compasión por la falta de presupuestos en el Estado y exigirle la convocatoria".