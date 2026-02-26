Azcón dice que el acuerdo PP-Vox para aprobar el presupuesto de Zaragoza "no tiene nada que ver" con el autonómico

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves que el acuerdo alcanzado este miércoles por PP y Vox para aprobar, en sesión plenaria esta mañana, el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza "no tiene nada que ver" con la negociación para conformar el Ejecutivo autonómico de la XII legislatura.

Durante su visita a la sede del Grupo Edelvives, en la capital aragonesa, el presidente en funciones ha insistido en que la negociación exige "tranquilidad" para alcanzar "un acuerdo global".

"Lo lógico es que sigamos negociando las próximas semanas", ha continuado Azcón, quien ha recalcado que la constitución de las Cortes de Aragón, el 3 de marzo, cuando se elegirá al presidente del Parlamento, y la configuración del Ejecutivo regional "son cosas distintas".

