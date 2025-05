Azcón exige hablar de energía en la Conferencia de Presidentes: "En Europa de lo que se habla es del apagón"

ZARAGOZA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha insistido en que la Conferencia de Presidentes, prevista para el próximo 6 de junio en Barcelona, tiene que incluir "obligatoriamente" la energía en el orden del día, ya que en Europa "de lo que se habla es del apagón" que sufrió España el pasado 28 de abril y de la "mala praxis" y la "mala gestión" en este ámbito.

Durante una visita a las obras del futuro Centro Integrado de Gestión de Emergencias de Aragón, ubicado en Zaragoza, el presidente autonómico, quien ha estado en Bruselas los dos últimos días, ha afirmado que en la capital comunitaria hay un "sentimiento de pena" por este "apagón sin precedentes" y que "muchos colegas europeos" ponen de ejemplo "la mala praxis" del Ejecutivo para hablar de "la necesidad de gestionar bien la energía".

"Si el apagón sirve para que el Gobierno de España se tome en serio la gestión de la energía, pues eso tendrá de positivo", ha remarcado Azcón, quien ha añadido que en Aragón llevan "mucho tiempo" hablando de ello sin que les hagan caso.

Por lo demás, el presidente aragonés ha defendido que la Conferencia de Presidentes "tiene que servir para algo", pero ha reconocido que tiene "la sensación" de que Pedro Sánchez lo que quiere es "que se hable de otro tipo de cosas que no son las que están en la actualidad política".

En si opinión, la convocatoria se debe más a los "intereses políticos y personales" del presidente del Gobierno que a los intereses de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, para las que "lo principal es hablar de financiación" ya que es con lo que pagan la sanidad, la educación o los servicios sociales.

"Si no somos capaces de avanzar en la financiación en esa Conferencia de Presidentes, el fracaso está anticipado", ha advertido Azcón, antes de reclamar poner otras cuestiones encima de la mesa, como la energía.

Así, para que esta reunión no se convierta "en un paripé" o "un órgano que no sirva para nada", ha reclamado que no haya sólo una reunión preparatoria para fijar el orden del día, sino "muchas reuniones previas".

"Si el Gobierno de España lo que pretende es convocar la Conferencia de Presidentes con una única reunión previa que fije el orden del día, adelantamos que no va a servir absolutamente para nada, porque la experiencia nos dice que para llegar a esas conferencias con acuerdos hay que tener muchas reuniones de las consejerías con los distintos ministerios para que seamos capaces de generar consensos", ha remachado.

De no hacerlo así, ha concluido, la cita será "un absoluto paripé para que el presidente del Gobierno pueda dar otra rueda de prensa con 'prónter' contándonos lo bien que él cree que hace las cosas y mirando para otro lado de los problemas que tiene nuestro país".