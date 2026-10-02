Azcón exige a Sánchez que convoque elecciones tras "el anunciado fracaso" de los decretos de Vivienda

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, este viernes, 2 de octubre, en un tuit en la red social 'X', que convoque elecciones anticipadas ante "el anunciado fracaso" de los decretos de Vivienda, que esta mañana se votan en el Pleno del Congreso de los Diputados.

En el tuit, Azcón ha señalado que los decretos son "absolutamente contraproducentes y erróneos" y también son "la gota que desborda el vaso del fracaso estrepitoso de Sánchez al frente del Gobierno de España".

"Lo reclamé hace unos días y lo reitero: Debe convocar elecciones inmediatamente para que podamos poner fin a este despropósito continuado y sacar de Moncloa a un Gobierno en minoría absoluta, lleno de corrupción e incapaz de solucionar los problemas de los españoles", ha concluido.