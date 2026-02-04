Azcón exigirá un Centro de Alto Rendimiento en el Pirineo e impulsará la ley autonómica de patrocinio deportivo

1048770.1.260.149.20260204135658 El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, en una rueda de prensa junto al Pabellón Príncipe Felipe. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, exigirá al Gobierno de España la instalación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Deportes de Invierno en el Pirineo aragonés y se ha comprometido a impulsar una ley autonómica de patrocinio deportivo.

Así lo ha anunciado Azcón este miércoles, en una rueda de prensa en el entorno del Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde ha recordado que cuando los 'populares' llegaron al Gobierno de Aragón hace unos dos años y medio, "el presupuesto que se destinaba al deporte era de seis euros por habitante".

"La realidad es que en estos meses es que hemos aumentado el presupuesto destinado al deporte hasta los 11 euros por habitante", es decir, un 40%, agregando que el incremento del presupuesto en este área ha sido una de las prioridades del Gobierno de Aragón.

En lo relativo a la ley autonómica de patrocinio deportivo, Jorge Azcón la ha planteado como "una norma estable que dé seguridad y permita que haya más recursos destinados al deporte", al tiempo que "multiplique" en los próximos años la colaboración entre lo público y lo privado.

De los deportes de invierno, "grandes olvidados durante muchísimos años", ha adelantado que exigirá al Gobierno de España la instalación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Deportes de Invierno en el Pirineo aragonés.

"Creo que el lugar de España en el que más sentido tiene que ese centro de alto rendimiento relacionado con los deportes de invierno es Aragón", ha defendido.

AYUDAS

En materia de ayudas, Azcón ha incidido en que las ayudas a deportistas de alto rendimiento ha pasado de 100.000 a 400.000 euros y se incrementará un 30 por ciento el presupuesto para federaciones deportivas. En 2026, ha prometido, "la dotación para juegos deportivos en edad escolar aumentará un 50 por ciento, de 380.000 a más de 565.000 euros".

"Ayudamos a nuestros deportistas de elite y también nos acordamos de la esencia deportiva, porque los aragoneses que nos representan en las olimpiadas y en las paraolimpiadas también necesitan la ayuda del Gobierno de Aragón", ha observado Azcón, por lo que "hemos implantado una dotación de 100.000 euros pensando en esos deportistas que nos representarán".

De este modo, a partir del 2026 "les vamos a ayudar con 5.000 euros cada año para que puedan centrar en lo importante, en conseguir las mejores marcas", ha anotado el candidato 'popular'.

INFRAESTRUCTURAS

El apoyo directo es "importantísimo", ha considerado Azcón, "pero también lo es el apoyo a las infraestructuras deportivas". Por este motivo, el Gobierno de Aragón ha invertido en estos últimos meses 8 millones de euros en mejoras de infraestructuras deportivas en todo el territorio.

Como ejemplos, ha citado la renovación integral de las pistas de atletismo del estadio Corona de Aragón, con 1,1 millones de euros, una reivindicación histórica; la promoción de la construcción de la Nueva Romareda; 750.000 euros para el nuevo pabellón de la Fuenfresca en Teruel; o 600.000 euros para el nuevo pabellón polideportivo de Binéfar.

A estas acciones se suma la de la piscina climatizada de Alcañiz con 600.000 euros; la cubierta del polideportivo de Barbastro con 150.000 euros; y la Ciudad Deportiva Tarazona con 300.000 euros; además de 3,5 millones para la nueva piscina climatizada de Teruel y 800.000 para rehabilitar y mejorar espacios deportivos en 20 municipios turolenses.

"Seguiremos con el proceso de recuperación, modernización y ampliación de espacios deportivos en el territorio que llevaban años abandonados por los gobiernos del PSOE", ha aseverado, para poner el foco en la reforma del campo de Pinilla en Teruel, en el que se van a invertir 16 millones de euros.

"Es una obra de justicia y una obra que los aficionados al fútbol de Teruel están esperando como una necesidad imperiosa", ha manifestado el candidato del PP a la Presidencia de Aragón.

PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

Por último, se ha referido a la inversión de 1,5 millones de euros en la promoción de eventos deportivos, que han tenido un retorno de 65,6 millones de euros: "Por cada euro invertido, el retorno directo para el territorio se multiplica por 45", ha estimado Azcón.

En este sentido, ha mostrado su intención de "posicionar a Aragón como un referente nacional e internacional en lo que a eventos deportivos", puesto que en el conjunto de España "movieron en el 2024 8.300 millones de euros" y no solo significan deporte, ha opinado Azcón, sino también "la posibilidad de desestacionalizar las actividades en el territorio y atraer a millones de visitantes" a la comunidad autónoma.



