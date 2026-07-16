Azcón hace un llamamiento a la "prudencia" ante el "año dramático de incendios"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado de Faradués (Zaragoza). - Ramón Comet - Europa Press

FARASDUÉS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha desplazado este jueves hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado en Farasdués (Zaragoza) para conocer de cerca la evolución del incendio declarado este miércoles en la Comarca de las Cinco Villas. Ha lanzado un mensaje de alerta, "en el que todo el mundo tiene que sentirse concernido porque todos hemos que ser conscientes del año dramático que llevamos respecto de los incendios y del momento especialmente sensible en que estamos, y eso es lo que nos hace tener que decirle prudencia a todo el mundo que salga al campo".

Azcón ha incidido en que "el momento es especialmente complicado y, por eso la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros es fundamental para que los incendios, que se producen habitualmente por causas naturales no tengan causas humanas".

En el dispositivo desplegado en la zona trabajan 400 personas. "El número de efectivos que están trabajando en este incendio es posiblemente en el que más medios se estén destinando, por desgracia, de todos los que hemos tenido durante este verano. En la actualidad, contamos con 19 medios aéreos que trabajan de una forma escalonada, 400 personas de distintos servicios y a todos y cada uno de ellos hay que agradecer ese trabajo que están haciendo".

Además, ha trasladado su agradecimiento a la ministra del Transición Ecológica por los medios que ha dispuesto. "Ayer lo hice con el delegado del Gobierno en Aragón, con los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Zaragoza, Infoar, Protección Civil".

Ha continuado diciendo que "todo lo que tenemos en este momento en la lucha contra incendios está trabajando en Aragón, porque no solamente estamos en este incendio de Orés, sino también en otros dos incendios en el Pirineo y otro incendio más que hay en la provincia de Teruel".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha expuesto que el incendio de Orés ha quemado 4.500 hectáreas, y que se está trabajando sobre todo en el flanco izquierdo. "Tenemos que confiar en que la situación meteorológica no empeore. De ayer a hoy el trabajo que se ha hecho por la noche ha sido un trabajo importantísimo pero es evidente que el incendio sigue activo. La velocidad del viento es lo que en gran parte determinará cuál va a ser el avance del incendio".

Azcón ha detallado que "lo que más preocupa son los sectores 3 y 5, los del lado izquierdo del incendio, pero hay medios que están trabajando en los sectores 2 y 4 porque a lo largo del día hay una previsión de que el viento cambie".

Se ha referido a las cuatro localidades que han sido desalojadas: Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba. Algunos de sus vecinos han sido evacuados a Ejea de los Caballeros. "Son cuatro los municipios que están desalojados, Uncastillo está en preaviso, pero ahora la previsión es que no tenga que ser desalojado en las próximas horas", ha apostillado.