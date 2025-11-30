Azcón: "Hay un clamor social para que se convoquen elecciones. No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto al íder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández en la concentración en el Templo de Debod de Madrid contra la corrupción y para reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que escuche el "clamor social" que demanda que se convoquen elecciones de manera inmediata ante una situación que estima "insostenible": "No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión. Lo que ha pasado esta semana es el deterioro más importante en la historia de nuestra democracia", ha establecido.

Azcón ha hecho estas declaraciones minutos antes del inicio de la concentración convocada por el PP en Madrid bajo el lema '¿mafia o democracia?' para protestar contra los casos de corrupción que cercan al presidente Pedro Sánchez y reclamar la convocatoria de elecciones generales.

Junto a las escaleras que conducen al Templo de Debod y rodeado de banderas de España, Azcón, a preguntas de los medios de comunicación, ha defendido que Sánchez tiene que convocar elecciones "porque no se puede aguantar a cualquier precio. No se puede seguir mintiendo a los españoles".

Preguntado por su parecer sobre la posibilidad de que el PP presente una moción de censura instrumental cuyo candidato se comprometa a convocar inmediatamente elecciones generales, el presidente del PP aragonés se ha mostrado partidario de hacer cosas en política "que sirvan" porque "una moción de censura que no cuente con los votos suficientes no ayuda a cambiar nada".

"La moción de censura se tiene que presentar para convocar elecciones, con los votos suficientes. Y creo que el presidente Feijóo lo ha dicho por activa y por pasiva: No nos faltan ganas en el Partido Popular de presentar esa moción de censura, nos faltan votos", ha reiterado.

Por ello, ha asegurado que "si hay votos suficientes, el Partido Popular estoy convencido de que encabezará una moción de censura para darle la voz a todos los españoles".

Lo que sí ayuda, ha reorientado, es "salir a la calle" para protestar como "la entrada en prisión del sanchismo" --por José Luis Ábalos y Koldo García y anteriormente Santos Cerdán--, la condena al Fiscal General del Estado, o la petición de la Audiencia Nacional de los gastos en efectivo, "en sobres", del PSOE, ha enumerado.

Por último, preguntado por la convocatoria paralela de Vox frente a la sede socialista de Ferraz, Azcón se ha limitado a decir que "todo el mundo tiene libertad de salir a la calle. Y la misma libertad que tenemos nosotros, evidentemente, la tienen el resto de los españoles y el resto de los partidos políticos".