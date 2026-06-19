Azcón: "Lo que hoy es Aragón, en gran parte, se explica por las decisiones que Ibercaja ha tomado en el pasado"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la clausura del congreso 'El mundo que viene', organizado por Fundación Ibercaja. - RAMÓN COMET

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha felicitado a Fundación Ibercaja por su 150 aniversario para reconocer que "lo que hoy es Aragón, en gran parte, se explica por las decisiones que Ibercaja ha tomado en el pasado".

Así lo ha expresado este viernes durante su intervención en la clausura del congreso 'El futuro que viene', organizado por Fundación Ibercaja en Zaragoza con motivo de su 150 aniversario y en el que se han dado cita voces de primer nivel del ámbito político, económico, educativo, cultural y deportivo.

"Muchas de las cosas que pasan hoy en Aragón se explican por las decisiones que Ibercaja ha tomado en el pasado", ha asegurado Jorge Azcón, para incidir en la relevancia de la entidad bancaria y su fundación en el presente de la comunidad autónoma.

"El papel de Ibercaja en Aragón es estructural. Las grandes decisiones sobre los motores económicos de nuestra comunidad se han tomado desde las administraciones y lo han hecho los empresarios, pero se han tomado de la mano de Ibercaja. Y eso es algo que un día como hoy tenemos que reconocer y tenemos que agradecer", ha expresado Azcón.

De hecho, ha recordado que "cuando el mundo financiero se caía, cuando el mundo económico se estaba derrumbando, en Aragón tuvimos la suerte de tener dirigentes al frente de nuestra entidad financiera --Ibeercaja--, que supieron hacer la transición desde la caja hasta el banco" y así, en la "mayor enfermedad que se recuerda en nuestra economía, nosotros en Aragón podemos seguir sintiéndonos orgullosos de nuestra entidad financiera".

IMPULSOR DE PROYECTOS EN ARAGÓN

Esa fortaleza de Ibercaja a la que ha aludido Azcón, "ha trascendido en muchas más cosas", elogiando su impulso a proyectos relacionados con el sector de la automoción, pero también de la logística o el turismo

"Ahora en Aragón estamos una vez más en la punta de lanza de la industria de la automoción. Los datos que nos dan desde Stellantis es que en muy poco tiempo estaremos produciendo a límites por encima de lo que ha sido la producción de coches en nuestra comunidad autónoma", pero no sería posible, ha recalcado Azcón, si Ibercaja no hubiese comprado a finales de los 90 más suelo del necesario para la fábrica de General Motors.

Gracias a esta decisión de la entidad bancaria, "la mayor gigafactoría que se está construyendo en España está en Aragón" y también es la "única que va a estar pegada a una fábrica de coches y eso va a significar que una inversión de más de 4.000 millones, que más de 4.000 puestos de trabajo se vayan a crear también en nuestra comunidad".

Más allá de la automoción, ha continuado Azcón, "hace 25 o 30 años se empezaba a hablar de diversificar la economía en Aragón", Ibercaja se implicó "en lo que significó la creación de Plaza" y "hoy la logística en nuestra comunidad autónoma es el 8% del PIB". Asimismo, "gracias a ellos también podemos hablar de Aramón" y de que el producto turístico "más importante que tiene nuestra comunidad autónoma son las estaciones de esquí".

CONGRESO

Por otro lado, se ha referido Azcón a las ponencias que se han sucedido en el congreso 'El mundo viene' durante estos dos días para resumir: "Han hablado de inteligencia artificial, de energía, de defensa, de competitividad o de industria, y los aragoneses tenemos que creérnoslo más, porque no hay ninguna otra comunidad autónoma en todo el sur de Europa que esté atrayendo la inversión como nosotros".

Este hecho, ha subrayado Azcón, "tiene que ver con lo que está ocurriendo en la energía, pero también tiene que ver con lo que caracteriza a Aragón, que es el territorio, el agua, los recursos naturales y, por supuesto, el talento que tenemos, que es el mayor de nuestros recursos".

En este sentido, ha manifestado que "la suerte de haber escuchado durante dos días cuáles son los desafíos de los que se habla en Europa y en el mundo no va a hacer que nos olvidemos de los retos que tenemos como comunidad autónoma", como "mejorar la formación, las titulaciones universitarias, la vivienda o las infraestructuras, además del equilibrio social y territorial".

CONCLUSIÓN: EL FUTURO ES "LO QUE DECIDAMOS CONSTRUIR"

El congreso lo ha cerrado el director de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, encargado de resumir las principales conclusiones de estas dos jornadas, en las que han intentado responder a la pregunta de "hacia dónde vamos" desde la economía, la geopolítica, la empresa, la educación, la salud o las ciudades.

Todo ello en unas sesiones en la que han hablado de "riesgos", "oportunidades", "incertidumbres", pero también de "promesas" y de una idea que "se ha ido haciendo más clara" a lo largo de estos dos días: que el futuro "no es sólo lo que va a ocurrir", sino también "lo que decidamos construir".

Rodrigo ha sostenido que el mundo que viene "se está creando ya" y que lo está haciendo "en las decisiones que tomamos, las instituciones que fortalecemos o las empresas que creamos", pero especialmente en algo más profundo: "la idea de personas que decidimos ser".

A este respecto, tras reiterar que el futuro será "más digital, más rápido y más complejo", atravesado por la inteligencia artificial, nuevas formas de trabajo, cambios demográficos o tensiones globales "que hoy apenas alcanzamos a comprender", pero la persona "tiene que seguir estando en el centro".

En palabras del director de Fundación Ibercaja, la clave no está únicamente en "cuánto creceremos", sino en "cómo", porque una sociedad "no se mide sólo por lo que inventa", se mide "por lo que protege" o por "la dignidad con la que permite vivir a su gente", y es sobre estas ideas sobre las que se ha avanzado en este congreso.

Algo que, ha continuado, Fundación Ibercaja lleva 150 comprobándolo, demostrando que una institución "tiene sentido cuando mira más allá de sí misma" y no se limita a "administrar un legado", sino que lo pone al servicio de la sociedad. Este punto, ha afirmado que la entidad mira hacia atrás "con gratitud" y hacia delante "con compromiso".

UN LEGADO A LAS NUEVAS GENERACIONES

Rodrigo ha trasladado a los asistentes una pregunta "que debería quitarnos el sueño de vez en cuando": "¿Qué podemos hacer hoy por los que vendrán mañana?".

En este sentido, ha defendido que ninguna sociedad avanza sólo "desde el miedo" y que es necesario el rigor, las empresas responsables, la inversión o el talento, pero también la ilusión, una ilusión "serena y responsable" que "no niega las dificultades pero tampoco se rinde ante ellas", lo que ha resumido con la frase "saber que el futuro no está escrito y que todavía podemos elegir".

"El mundo que viene nos va a exigir más conocimiento y preparación, pero también más humanidad, más criterio, más profundidad, más vínculos de verdad", ha añadido, tras lo que ha parafraseado al Papa León XIV, en una de sus intervenciones en su reciente visita a España: "Corremos el riesgo de ser expertos en los medios y eficaces para producir, pero inciertos acerca del porqué, para qué, con quién y para quién se produce".

Una tarea, ha recalcado, que "no la podemos delegar" porque "nos toca a todos", recordando que cada generación ha recibido un mundo "que no ha elegido del todo" y debe dejarlo "igual" o "mejor".

José Luis Rodrigo ha terminado su intervención entregando su discurso a un niño, como rostro de aquellos que "heredarán nuestros aciertos, pero también lo que no hemos sabido resolver", con la esperanza de dejarles "un mundo más abierto, más justo y lleno de oportunidades" y que puedan mirar atrás y decir "que estuvimos a la altura".