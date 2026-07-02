Azcón indica que el incendio de Leciñena "no está controlado", pero "la evolución es favorable"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la zona del incendio del Leciñena. - GOBIERNO DE ARAGÓN

LECIÑENA (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha desplazado este jueves al puesto de mando avanzado de Leciñena (Zaragoza), para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal, declarado en este término municipal en la tarde del martes, y que afectaa unas 2.00 hectáreas. "La evolución ha sido favorable, pero todavía se encuentra en un estado de perimetración", ha afirmado.

Azcón ha explicado que "el incendio no está controlado, pero los distintos efectivos están perimetrando para que no vaya a más y, en función de las condiciones atmosféricas, fundamentalmente de las condiciones del viento, la perspectiva puede ser mucho más favorable o podemos estar otra vez extraordinariamente preocupados".

"La realidad es que en este momento no preocupa especialmente el que pueda haber nuevas afecciones a núcleos rurales", ha apostillado.

Al amplio operativo desplegado se han sumado nuevos medios aéreos procedentes de otras comunidades --Navarra, Cataluña, Castilla La Mancha y Madrid-- y del MITECO: un helicóptero bombardero de Miluce (Navarra), un helicóptero bombardero de la Generalitat de Cataluña, un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte (MITECO), avión anfibio y helicóptero de Peralveche, en Guadalajara, con una cuadrilla helitransportada, y un helicóptero ligero de la Comunidad de Madrid.

Jorge Azcón también va a estar en el puesto de mando avanzado del incendio de La Fueva, en la provincia de Huesca. "Las noticias que nos están llegando es que afecta a 40 hectáreas, y son algo más optimistas, algo más favorables que este incendio de Leciñena".

Los medios aéreos desplegados en esa zona de la Comarca del Sobrarbe son tres brigadas helitransportadas y un helicóptero y otro helicóptero de coordinación. Por parte del MITECO, tres aviones anfibios ligeros, dos helicópteros bombarderos, un helicóptero de coordinación y un avión de coordinación y observación (ACO).

Ha manifestado que "esperamos tener información directa sobre el estado del incendio La Fueva para hacer una valoración, pero en cualquiera de los casos lo que me dice la directora general de Gestión Forestal es que la evolución de ese incendio, que también empezó siendo extrañamente preocupante, no solamente por las condiciones atmosféricas, sino por el lugar en el que está, está siendo favorable".

Azcón ha agradecido "a todos los medios de las distintas administraciones, de otras comunidades autónomas, del Estado y, por supuesto a Infoar y a las brigadas del propio Gobierno de Aragón, el trabajo que están haciendo, un trabajo excepcional".

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a todos los voluntarios de los distintos municipios, que se están preocupando de que ese personal de incendios que está trabajando en las brigadas esté lo mejor atendido posible".

Ha añadido: "Dentro de ese agradecimiento, también quería hacer un apartado especial a la gente del campo, a los agricultores que están con sus tractores ayudando en todo lo que la dirección de extinción les está pidiendo y que también están siendo una parte muy importante de que poco a poco vayamos mejorando la previsión que tiene el incendio, sin hacer valoraciones todavía optimistas, sin tirar las campanas al vuelo".