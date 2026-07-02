Continúan las labores de extinción de los dos incendios forestales de Morillo de Monclús y Leciñena

El CECOPI ha evaluado la situación de los incendios de Leciñena y de La Fueva. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón continúa las labores de extinción de los incendios forestales de Leciñena (Zaragoza) y de Morillo de Monclús (Huesca). Ambos se mantienen activos y en extinción con situación operativa 2, con nivel 1 en el caso de Leciñena y nivel 2 en el de La Fueva, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada esta mañana y presidida por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

El operativo prioriza este jueves la defensa de la carretera A-129 en Leciñena y la perimetración de la cabeza del incendio de La Fueva.

"Estamos movilizando todos los medios disponibles del Gobierno de Aragón, del Estado y de las comunidades autónomas que nos están ayudando", ha asegurado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

"La evolución durante la noche ha sido la que esperábamos y ha permitido a las brigadas trabajar en mejores condiciones gracias a la bajada del viento y al aumento de la humedad", ha indicado. Sin embargo, ha añadido, "el incendio sigue siendo peligroso, sigue evolucionando y todavía no está controlado".

De los cuatro sectores en los que se divide el incendio de Leciñena, los sectores 2 y 3 registran una notable mejoría, lo que ha permitido reducir el perímetro de trabajo del operativo. El sector 4 es el que concentra mayor complicación por su cercanía a la carretera A-129, que permanece cortada, y por su potencial de propagación hacia la sierra. En esta zona se concentrarán medios aéreos y cuadrillas terrestres.

La superficie provisional afectada por el incendio de Leciñena se sitúa en 2.500 hectáreas, el 80% de carácter forestal. La previsión meteorológica es algo más favorable que ayer, con viento de oeste-noroeste más débil, aunque todavía persistente.En el incendio de Leciñena trabajan hoy, en cuanto a medios de INFOAR, un director técnico de extinción, 2 técnicos del GADEX, 7 autobombas, 10 cuadrillas terrestres, 4 brigadas helitransportadas, 4 helicópteros ligeros, 1 helicóptero mediano, 1 helicóptero de coordinación y el vehículo de Puesto de Mando Avanzado.

A ellos se suman los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, el bombardero de Plasencia del Monte y 3 aviones de carga en tierra (FOCA).La Unidad Militar de Emergencias (UME) despliega 3 secciones, con aproximadamente 130 efectivos, 2 bulldozer, 12 autobombas y un equipo sanitario, mientras que los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza aportan 2 autobombas forestales, una nodriza, un mando y 9 efectivos. La Comunidad Valenciana y Castilla y León han incorporado sendas brigadas helitransportadas.

Completan el dispositivo 10 patrullas de la Guardia Civil, el dispositivo de la Policía Autonómica, un vehículo de Puesto de Mando Avanzado, dos todoterrenos de Protección Civil, y dos máquinas de maquinaria pesada procedentes de Zaragoza y Huesca.

UNAS 40 hectáreaa

En cuanto al incendio de Morillo de Monclús, con las colas ya bien perimetradas, la estrategia se centra en completar la perimetración de la cabeza, que es la zona que presenta mayor riesgo. La estimación provisional de superficie afectada es de 40 hectáreas. "Es un incendio muy pequeño, pero como se escape, va a ser un gran incendio", ha apostillado el consejero.

El objetivo del operativo es evitar que el fuego alcance el barranco cercano, y cuenta a su favor con la alta disponibilidad de agua en la zona.

El operativo de INFOAR cuenta con un director de extinción, 3 Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), 3 cuadrillas terrestres y 2 autobombas. La Unidad Militar de Emergencias participa con una sección, mientras que los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca aportan 3 dotaciones.

El incendio ha obligado a evacuar la localidad de Morillo de Monclús, cuyos vecinos han sido reubicados en Tierrantona en coordinación con el ayuntamiento. Asimismo, se ha pospuesto un campamento que debía comenzar hoy en Formigales.

Bermúdez de Castro ha confiado en que lo dos incendios estén controlados antes del domingo, puesto que según las previsiones meterológicas el lunes va a comenzar otra ola de calor.

La Guardia Civil mantiene su dispositivo en ambos incendios, con una reserva de efectivos disponible para posibles desalojos si fueran necesarios, a los que se suman efectivos de la Policía Autonómica y de las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza.