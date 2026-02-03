Azcón indica que no quiere que el Parador de Teruel sea recordado como "el parador de la fiesta de Ábalos"

1048557.1.260.149.20260203212030 El presidente de la Comunidad Autónoma y candidato a la reelección, Jorge Azcón, interviene durante la clausura de un mitin en el Centro Sociocultural de San Julián, a 3 de febrero de 2026, en Teruel, Aragón (España). El candidato popular a la Presidencia - Javier Escriche - Europa Press

TERUEL, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que cuando sea presidente del Gobierno de España se realice una reforma integral del Parador de Teruel. "Hagamos un parador de Teruel del que nos sintamos orgullosos, que haga que se olviden las fiestas que los socialistas indecentes montaban en esta ciudad, no quiero que sea recordado como el parador de la fiesta de Ábalos".

Azcón ha recordado "lo que significó para mucha gente que vive en Teruel, que la ciudad de Teruel se estuviera oyendo en toda España porque había venido un ministro a montar una fiesta. El Parador de Teruel, durante muchos años, ha sido un emblema de lo que es Teruel y ha quedado manchado. Hay mucha gente que vive del turismo en Teruel y queremos que venga el mayor número de turistas".

El candidato a la reelección ha señalado que "lo que pasó en el Parador de Teruel es muy serio porque evidencia la degradación personal y política a la que puede llegar un Gobierno. En plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, el ministro socialista más importante, se dedicaba a ir a paradores como el de Teruel y a otros sitios a montar fiestas con mujeres. Es imposible tener más indecencia que cuando los españoles se estaban muriendo por el Covid, dedicarse a montar fiestas con señoras en un sitio como el Parador de Teruel". Ha recalcado: "Es absolutamente indecente".

Pilar Alegría "empezó mintiendo con el Parador de Teruel. Ella no sabía ni se acordaba de nada de lo que había pasado, la mentira es lo que caracteriza a la portavoz del sanchismo", ha dicho el dirigente 'popular'.

Azcón ha apuntado que "también estamos hablando de corrupción, de corrupción moral, de corrupción política, de la peor corrupción posible. Porque nos acordamos de que esa fiesta en el Parador de Teruel era en plena covid".

En este sentido, ha afirmdo que "hoy, los más altos responsables del Gobierno Socialista les están juzgando por haber robado con las mascarillas. El número dos del PSOE y el ministro de Fomento y la mano derecha se dedicó a robar en las mascarillas en lo peor de la pandemia. No es que sean indecentes, no es que se merezcan estar en la cárcel, es que no se merecen el más mínimo respeto de los españoles. Esa es la corrupción que hoy tiene el Partido Socialista".

Según Azcón, esta corrupción es la que "Pilar Alegría tenía que defender en un debate", a lo que ha añadido que "cómo va a defender a la mujer cuando comió amigablemente con Paco Salazar que tenía gravísimas acusaciones de acoso sexual".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

"El problema fundamental que tiene Pilar Alegría es defender Aragón. Y defender Aragón en Teruel es especialmente importante porque si ahora hay un debate que realmente nos preocupa es el debate de la despoblación, el Partido Socialista ha presentar la financiación autonómica", ha observado.

A lo que ha agregado: "La financiación autonómica es cómo financiamos los servicios públicos que todos recibimos. Es si un centro de salud en Aragón tiene los mismos recursos que un centro de salud en Cataluña. Si un colegio en Teruel cuenta con el mismo presupuesto que un colegio en Tarragona".

El candidato 'popular' ha espetado "¿Qué es lo que le propone el Partido Socialista de Sánchez y Pilar Alegría a los aragoneses, en la financiación autonómica? Pactar los privilegios con Esquerra Republicana de Cataluña, pactar bilateralmente con el Partido Socialista de Sánchez y Pilar Alegría. El Partido Socialista ha decidido que Aragón sea la peor de todas las comunidades autónomas en esa financiación".

Azcón ha argumentado que "la última de todas las comunidades autónomas en esa financiación es la comunidad autónoma de Aragón, pero no solamente es que lo hayan pactado con los independentistas, no es que la posición de Aragón sea la última de todas las posibles, es que sabemos por qué lo han hecho. A los socialistas les interesa que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno y, por ello, estuvieron dispuestos a la amnistía, han estado dispuestos a los indultos, por eso ahora pactan con la financiación autonómica.

A "Alegría la han mandado a Aragón única y exclusivamente a defender ni siquiera los intereses del Partido Socialista, la han mandado a defender los intereses de Pedro Sánchez", ha opinado.

Se ha referido a la Declaración que todos los presidentes del Partido Popular de España firmaron rechazando la financiación autonómica propuesta por el Gobierno de España. "Nos comprometimos a algo tan sencillo, como que el criterio de despoblación forme parte de la financiación autonómica, no la ordinalidad que proponen ahora los socialistas, no a la desigualdad, no a la insolidaridad que significa la ordinalidad".

Azcón ha resaltado que "el Partido Socialista propone la ordinalidad, que significa que quien más tiene, más se queda". En contraposición, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo se centra en que "la despoblación contará como uno de los criterios a la hora de pactar un nuevo sistema de financiación autonómica entre todas las comunidades".

VOX POPULISTA

Jorge Azcón ha calificado de "grave" que desde Vox "defiendan el trasvase del Ebro no solamente por lo que significa para los agricultores y para los ganaderos, sino porque la defensa del trasvase del Ebro y defender el trasvase del Ebro en Aragón. Esto significa que Aragón les importa nada".

A este respecto, ha explicado que "si tú vienes a defender el trasvase del Ebro en Aragón, no solamente estás insultando también a los agricultores y a los ganaderos, sino que si tú defiendes el trasvase del Ebro en Aragón, lo que les estás diciendo a los aragoneses es que no son su prioridad. Lo mismo que puede ocurrir con el trasvase del Ebro mañana puede pasar con la industria, con las infraestructuras o con cualquier otra cosa".

A juicio de Azcón, Vox "hace una política que se basa o en el miedo y en el populismo. Porque lo que hoy está defendiendo Vox es que el PP y el PSOE somos iguales". Ha preguntado a los asistentes al mitin "os acordáis de quién se inventó eso de que el PP y el PSOE éramos iguales?", y el candidato ha respondido que "esto lo empezó a decir Podemos, Pablo Iglesias". Y ha recalcado que "Vox hoy es el mismo populismo que era Podemos".

Del Partido Socialista ha comentado que "el domingo va a tener un fracaso estrepitoso".

CARLITOS, EL BEBÉ DE LA CABEZA DE LISTA POR TERUEL

Jorge Azcón ha trasladado un agradecimiento especial a la cabeza de lista del PP por Teruel, Silvia Casas, que ha acudido al acto electoral con Carlitos, su bebé. "Cuando decidimos que Silvia Casas se había ganado ser la número uno por la provincia de Teruel sabíamos que estaba embarazada, pero no sabíamos que el mismo día que íbamos a darlo a conocer era el día que iba a dar a luz".

Ha remarcado que "estamos encantados en el Partido Popular de Aragón con que Silvia Casas sea la número uno del Partido Popular por Teruel. No ha podido estar haciendo campaña, pero ha estado haciendo una cosa mucho más importante, que es cuidar a Carlitos. Y nos interesa mucho más que la gente se anime a tener turolenses como Carlitos que hacer campaña electoral. Porque esos son hechos, eso es la verdad de lo que queremos para la provincia de Teruel".

Asimismo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido unas palabras cariñosas para Carlitos: "Este es el primer mitin de su vida".



