Azcón insta a CHA a pedir perdón después de que la Junta Electoral desestime la denuncia del voto por correo

Archivo - Urna de votación - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha instado al presidente de CHA, Jorge Pueyo, a pedir disculpas después de que la Junta Electoral haya desestimado la denuncia interpuesta por los aragonesistas de izquierdas sobre las dudas de la fiabilidad del voto por correo que expresó el propio Azcón ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Asimismo, han quedado desestimadas las dudas que también trasladaron la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero; y vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha comentado que este es un debate que mantuvieron en las Cortes de Aragón el pasado viernes y ha recordado que Jorge Pueyo es el "único" dirigente en toda España que ha llevado las declaraciones sobre el voto por correo a la Junta Electoral.

En ese momento, Azcón le propuso que si la Junta Electoral le daba la razón a él pediría disculpas y en caso contrario le instó al dirigente de CHA que hiciera lo propio. "Le dije que si no le daban la razón a Pueyo y todas las acusaciones que ha hecho ante los medios de comunicación o en sede parlamentaria demostraban su falsedad por la resolución de la Junta Electoral, lo que debería hacer él, si tiene un poco de vergüenza, es dar una rueda de prensa y pedirnos disculpas".

El presidente del Gobierno de Aragón ha comentado que en ese momento ya anunció que el dirigente de CHA "ni daría una rueda de prensa ni pediría disculpas, porque ese es el estilo del señor Pueyo, ese es el estilo de quien entiende que la mentira a la hora de hacer política es la forma habitual de trabajar de la izquierda y en eso el señor Pueyo se siente tan cómodo como la señora Alegría", ha zanjado.