El presidente Azcón, junto a los galardonados de la III Edición de los Premios Nicanor Villalta. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha celebrado este martes la III Edición de los Premios Nicanor Villalta, que han reconocido este año a 'Morenito de Aranda', Aarón Palacio y Cristiano Torres por sus actuaciones en las ferias taurinas del Ángel de Teruel, la Albahaca de Huesca y el Pilar de Zaragoza, respectivamente. En el acto, el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha defendido que se recupere "de forma inmediata" el Premio Nacional de Tauromaquia.

Además, el Gobierno de Aragón ha concedido un reconocimiento extraordinario a Iker Fernández 'El Mene' por su reciente alternativa y ha otorgado a título póstumo el Premio Nicanor Villalta a Víctor Barrio, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento.

Azcón ha subrayado que la fiesta de los toros "es arte, historia, cultura, tradición, economía y defensa del medio rural" durante la entrega de estos galardones, celebrada en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli.

"Esperemos que el nuevo Gobierno que surja tras las elecciones del próximo 29 de noviembre recupere, de forma inmediata, el Premio Nacional de Tauromaquia", ha destacado Azcón, al tiempo que ha señalado que estos premios se han consolidado en apenas tres ediciones y cuentan ya con relevancia nacional.

"La tauromaquia está más viva que nunca, con las plazas llenas y con grandes promesas. Hoy podemos afirmar con rotundidad y con satisfacción que hemos consolidado y afianzado unos galardones con relevancia a nivel nacional", ha expresado Azcón.

RECONOCIMIENTOS

El premio correspondiente a la Feria del Ángel de Teruel ha recaído en 'Morenito de Aranda' por su faena al quinto toro de la ganadería Los Maños, el pasado 5 de julio, en la corrida homenaje a Víctor Barrio., donde el diestro cortó una oreja.

En Huesca, el galardón ha sido para Aarón Palacio por su faena al tercer toro de la ganadería El Pilar, el 11 de agosto, durante la Feria de la Albahaca. El torero aragonés cortó dos orejas.Por su parte, Cristiano Torres ha sido reconocido por su actuación en la Feria del Pilar de Zaragoza, el pasado 11 de octubre, ante un toro de La Ventana del Puerto. El diestro cortó tres orejas y salió por la Puerta Grande de La Misericordia.

Asimismo, estos premios han reconocido a Iker Fernández 'El Mene' tras su alternativa en la Feria del Pilar de Zaragoza, el pasado 17 de octubre, con Morante de la Puebla como padrino y Diego Urdiales como testigo.

La tercera edición de los premios ha rendido también homenaje, a título póstumo, al matador Víctor Barrio, destacando "su trayectoria, su calidad humana y su amor por la tauromaquia". El galardón coincide con el décimo aniversario de su fallecimiento en la plaza de toros de Teruel.

Los representantes de las escuelas taurinas Escuela Taurina de Huesca del Molinero y Escuela Mar de Nubes de Miguel Cuartero han recogido este reconocimiento.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE TOREROS ARAGONESES

Durante su intervención, Azcón ha puesto el foco en la proyección de los jóvenes toreros aragoneses. "Aarón, Cristiano y 'El Mene' conforman la nueva generación de toreros aragoneses en la que tenemos puestas todas nuestras esperanzas. Nunca hemos tenido, en una misma generación, a tres grandes promesas como Cristiano, Aarón y 'El Mene'".

"Sois un referente para los chicos y chicas aragoneses que quieren ser toreros, hoy ampliamente representados con la Escuela Taurina de Huesca del Molinero y Escuela Mar de Nubes de Miguel Cuartero", ha pronunciado.

APOYO A LA TAUROMAQUIA

Jorge Azcón ha defendido el compromiso del Gobierno de Aragón con la fiesta de los toros y ha recordado que estos premios nacieron como respuesta a la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia en mayo de 2024.

El líder del Ejecutivo ha señalado también las dificultades que ha atravesado la gestión de la plaza de toros de La Misericordia, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza. Además, "hace unos días, Pedro Sánchez afirmó en una entrevista que su partido no pretende dedicar ni un solo recurso público a la tauromaquia, a pesar de que es considerada como patrimonio cultural de España", ha asegurado.

"Frente a los ataques a la tauromaquia, desde el Gobierno de Aragón que tengo el honor de presidir, apoyamos y defendemos, sin complejo alguno, la Fiesta de los Toros", ha subrayado Azcón.