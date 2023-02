Azcón a Lambán, sobre La Romareda: "No nos van a parar y el 28M sabrán lo que piensan los ciudadanos"

ZARAGOZA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, le ha dicho al PSOE, al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y a la portavoz socialista en el Ayuntamiento y candidata a la Alcaldía, Lola Ranera, sobre el estadio de La Romareda: "No nos van a parar, seguiremos adelante y apoyaremos al Real Zaragoza y que sepan Lambán y Ranera que el 28 de mayo responderán ante los ciudadanos, porque anteponen los intereses electorales a los de la ciudad y el Real Zaragoza. Quedan menos de 10 días para que los ciudadanos digan lo que opinan del PSOE y se van a enterar".

Azcón ha tomado la palabra al final del debate de una moción de PP y Cs que ha salido adelante en la que se rechaza el intento del Gobierno de Aragón de intervenir en las competencias municipales, después de que este viernes el consejero del Vertebración de Territorio, José Luis Soro, cuestionara la legalidad de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer el nuevo estadio de fútbol.

Para Azcón, este debate "va de lo que le interesa al PSOE, que es defender sus intereses electorales". Ha precisado que en el fondo no solo trata de la autonomía municipal, sino de que el PSOE "antepone sus intereses electorales a los de la ciudad", algo que a su parecer "no es nada nuevo", al recordar la reforma del Código Penal sobre los delitos de sedición o malversación.

"Al PSOE de Lambán y Ranera les interesa el PSOE, el de Sánchez y si tienen que tirar por tierra los intereses de la ciudad lo hacen", ha zanjado.

Ha cuestionado el valor de la palabra de Lambán al recordar que, en su día, el presidente del Gobierno de Aragón dijo que el PSOE no llevaría a los tribunales el proyecto de La Romareda, pero hoy se ha visto que "no vale nada la palabra de Lambán". "Ya no hay dudas --ha agregado-- y no hacen falta más pruebas: el PSOE no quiere que se construya el campo de fútbol porque les perjudica electoralmente. El PSOE y toda izquierda, el rojerío local de Zaragoza no quiere al equipa blanquiazul y esa es la realidad".

Ha lamentado que el PSOE está "dispuesto a arrastrar a cualquiera" y ha citado a Podemos y CHA para calificar de "papelón" la intervención de Soro de este viernes. "CHA no tiene concejales ni los tendrá, Soro solo quiere el sillón de la DGA y hace de paniaguado", ha resumido.

MOCIÓN

La moción de urgencia de PP y Cs se ha presentado tras el anuncio de Soro de urgir al Ayuntamiento de Zaragoza a remitir al Consejo Provincial de Urbanismo el texto refundido del PGOU para tramitar la Operación Romareda. Soro ha contado que el Departamento ha presentado alegaciones a la modificación aislada del PGOU Zaragoza aprobada por el pleno municipal el 6 de febrero para convertir el estadio en equipamiento privado, dejando de ser público, aunque los suelos siguen siéndolo.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha criticado que el Gobierno de Aragón pretende cercenar la autonomía del Ayuntamiento de Zaragoza. "Es una estrategia de boicot del presidente del Gobierno de Aragón y en el método Sánchez-Lambán hay que hacer lo contrario de lo que se dice".

Sin justificación legal, ha criticado Serrano, se intenta extraer de las competencias municipales el hacer modificaciones de PGOU y no hay precedentes en Aragón. Por ello, en la moción se rechaza que la DGA intervenga las competencias municipales de modificación del PGOU.

El segundo apartado de la moción, que al igual que el primero ha contado con el apoyo de PP, Cs, y VOX, el rechazo de PSOE y Podemos y la abstención de ZeC, se insta a Lambán a "dejar de boicotear" proyectos municipales como la construcción de un nuevo campo de fútbol y rechaza las amenazas del Soro de judicializar la modificación del PGOU.

El tercer epígrafe, apoyado todos y con la abstención de ZeC, licita que ambas instituciones colaboren para garantizar el nuevo campo de fútbol y que la ciudad pueda ser sede del Mundial 2030, cumpliendo con los plazos de la Real Federación Española de Fútbol.

"GRAVÍSIMO"

Serrano ha tildado de "gravísimo" el intento de boicot del Gobierno de Aragón y a Podemos le ha indicado que le duele que "se sumerja en los intereses electorales de Lambán y CHA, porque hasta ahora había trabajado y habían asumido unos compromisos con el Gobierno de la ciudad".

"El Gobierno de Aragón --ha insistido-- no tiene potestad para obligar al Ayuntamiento a presentar textos refundidos, lo puede recomendar y se ha faltado a la verdad porque dice que se ha requerido en la comisión provincial de urbanismo y es mentira".

Serrano ha abundado en que los cambios del PGOU saldrán adelante "mientras sea consejero de Urbanismo" y Lambán "no es quien para gobernar contra la autonomía del Ayuntamiento y los zaragozanos".

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha dicho que la "desesperación" de la izquierda ante las elecciones es "más evidente" y esto desborda las previsiones iniciales. También ha apreciado una actitud "obstruccionista de la DGA" y lo dicho por Soro es de "gravedad extrema", porque es un paso más en el "boicot" al Ayuntamiento para no poder desarrollarse.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha subrayado estar a favor del campo de fútbol, pero ha puntualizado que no se puede pronunciar porque no ha podido leer la alegación del Gobierno de Aragón. Ha estimado que el Gobierno PP-Cs solo busca la "infografía en un periódico", aunque incumplan los requisitos de la FIFA, porque corren más de la cuenta y se pueden cargar ser sede del Mundial en 2030.

Ha propuesto un texto transaccional a la moción de PP-Cs que se ha rechazado y en el que se pedía a ambas instituciones colaborar para hacer un nuevo estadio y presentar una candidatura solvente para ser sede del Mundial 2030, garantizando el cumplimento de la normativa urbanística, la de contratos del sector público y los requerimientos de la FIFA para se sede del mundial, y se invita a sumarse al Real Zaragoza y otras organizaciones que se considere oportuno.

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha observado que no puede opinar sobre algo que desconoce. "Canta mucho esta carrera en ocho meses después de 3 años en barbecho de este proyecto". A su parecer, se trata de un "juego de ping pong que se practica en este país y del que no se quiere salir, luego que cada uno apechugue".

Si era un equipamiento público y ahora privado conlleva un "cambio sustancial y al aceptar las alegaciones del Real Zaragoza han aceptado que sea un cambio de calificación de parcela de pública a privada lo que cambia la explotación del equipamiento de forma sustancial. Este tema pinta que acabará en los tribunales", ha vaticinado Santisteve.

INFOGRAFÍA

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha cuestionado la legalidad de la modificación del PGOU, porque si se había requerido un texto refundido. En su intervención le ha dicho a Serrano: "Nadie pone en peligro La Romareda excepto su chulería, porque está fuera de la legalidad desde octubre. Vale de fariseismos y de mentir. Tiene la obligación de hacer un texto refundido porque se lo ha pedido el organismo competente conforme a ley, pero no quiere un campo de fútbol, sino una infografía para Azcón".

Serrano ha replicado que el Gobierno de Aragón puede pedir un texto refundido, pero no por ello se paraliza la tramitación, porque "no es obligatorio". "El PSOE -- le ha espetado a Royo-- falta a la verdad y revela que quieren parar el proyecto de La Romareda como sea y no lo van a conseguir y no van a utilizar una institución contra otra y, al menos, tengan el mínimo de valentía y vayan a los tribunales".

Ha retado a Ranera a que diga si cree en la autonomía municipal y si para cumplir los calendarios FIFA, que piden tener cerrada la cuestión urbanística antes de junio, si comparte la estrategia de Lambán "de tumbar La Romareda". El silencio de Ranera es una "acción activa por paralizar el estadio y los zaragozanos le miran a usted", ha dicho.