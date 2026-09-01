Azcón llama a los aragoneses a movilizarse este miércoles en solidaridad con Ceuta y para "defender España"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y las alcaldesas de Zaragoza, Natalia Chueca; Huesca, Lorena Oduna; y Teruel, Emma Buj. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hecho este martes un llamamiento a los aragoneses a participar este miércoles, 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en las concentraciones ante los Ayuntamientos en solidaridad con Ceuta y para "defender España". Azcón participará en la concentración de Zaragoza.

En declaraciones a los medios de comunicación, en Madrid, ha señalado que, a causa de la crisis migratoria, "los habitantes de Ceuta lo están pasando realmente mal" y ha pedido a los aragoneses "que se imaginen que están invadiendo sus casas y que lo que está pasando en Ceuta nos pasara en Aragón".

Ha reclamado "a todos los alcaldes de Aragón que tengan un mínimo de sentido común, una mínima sensibilidad", que convoquen concentraciones a las puertas de sus Ayuntamientos este miércoles.

"Es importantísimo que esas manifestaciones sean un éxito porque van a demostrar no solamente algo que nos caracteriza especialmente a los aragoneses, que es la solidaridad, sino algo que para los aragoneses también es importante, que es la integridad de España, la soberanía nacional" ha manifestado.

Jorge Azcón ha recalcado que "lo que pasó en Ceuta no fue una crisis migratoria", sino "un ataque a la seguridad de nuestro país, a nuestras fronteras, a la soberanía de España", para proclamar: "Los aragoneses nos sentimos especialmente orgullosos de defender Aragón y defender España".