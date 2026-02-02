Azcón llama a concentrar el voto en el PP "para defender Aragón" frente a los trasvases de agua e impuestos

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la número uno de la lista por la provincia de Huesca, Carmen Susín, este lunes en un puesto de la Feria de la Candelera. - PP ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

El candidato popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha animado a la gente a participar en las elecciones del próximo 8F concentrando el voto en el PP "para defender Aragón" frente a "los trasvases de agua y de impuestos".

En el inicio de la última semana de campaña, y con todas las encuestas apuntando a que el PP necesitará a Vox para gobernar, Azcón ha llamado a la movilización: "Estoy convencido de que los aragoneses van a ser conscientes de lo que nos jugamos y de que el próximo domingo acudirán mayoritariamente a las urnas a votar y de que seguirán confiando en el Partido Popular para que sigamos mejorando Aragón porque nos queda camino por recorrer", ha asegurado este lunes a los medios de comunicación en Barbastro (Huesca) minutos antes de visitar la 514º edición de la Feria de la Candelera.

En esa "defensa de Aragón" ha reclamado incluir cláusulas de salvaguarda y control en las fronteras en el acuerdo con Mercosur y ha abogado por el incremento de la PAC y la eliminación de la burocracia "que asfixia" a los aragoneses.

"Yo creo que cualquier acuerdo comercial incluido Mercosur que no defienda al campo no tiene que ser apoyado por el Partido Popular", ha sostenido.

El candidato del PP también ha abordado en Barbastro la cuestión del agua y la defensa de Vox en solitario del trasvase del Ebro, "un error" porque a su juicio "en Aragón es incompatible defender el trasvase del Ebro con defender al campo" y ha vuelto a mostrarse categórico:

"Mientras yo sea presidente del Gobierno de Aragón nunca va a haber un trasvase del Ebro, nunca voy a apoyar un trasvase que quite el agua que necesitamos en Aragón de nuestros agricultores para que pueda ir a otras zonas. Y mucho menos sin que, encima, las infraestructuras hidráulicas, los embalses que tiene nuestra Comunidad autónoma, estén acabados y llevan ya años paralizados".

Azcón ha ligado el trasvase de agua con el de los impuestos: "Igual que un trasvase de agua no es aceptable, un trasvase de nuestros impuestos a los independentistas catalanes tampoco es aceptable".

ACUSA AL PSOE DE "CAMPAÑA SUCIA"

Preguntado por los medios de comunicación sobre el incidente de este domingo en el que una concejal valenciana del PP insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin de los socialistas en Teruel, y la petición del PSOE para que Alberto Núñez Feijóo y Azcón se disculpen como ya ha hecho la propia concejala, el líder de los populares en Aragón ha respondido aludiendo a las "tretas sucias" que según ha criticado, emplea el PSOE "intentando pagar a 'influencers' para que en sus redes sociales hagan campaña en contra del PP".

"El PSOE es muy difícil que le creamos cuando pide una campaña limpia porque hoy lo que le caracteriza son las mentiras. Sánchez y Pilar Alegría nos han mentido tanto que es imposible que confiemos en ellos. Nosotros no hemos insultado ni vamos a insultar. Pilar Alegría me insultó en el debate cara a cara en el que tuvimos, no solamente llamándome 'hooligan', sino palmero del odio", ha reprochado.

Azcón ha defendido que los insultos "nunca son aceptables" y ha condenado "todos los insultos, provengan de donde provengan", pero ha acusado a Pilar Alegría de hacer una "campaña sucia" y de haberle insultado en el debate cara a cara.

LLAMA A CANALIZAR "EL CABREO" EN EL PP

Además, y sobre la tendencia que marcan las encuestas electorales, el candidato de los populares ha apelado a la necesidad de que haya "un cambio político" en España, algo para lo que entiende necesario que "al PP le vaya bien" por ser "el único partido alternativa a Pedro Sánchez".

"Quien hoy está gobernando en Aragón es el PP y quien tiene que seguir mejorando la vida de los aragoneses va a ser el PP. Por eso nosotros durante esta última campaña vamos a llamar al que el cabreo útil sea seguir mejorando Aragón", ha reivindicado.

Azcón se ha mostrado comprensivo con el "cabreo" de la ciudadanía: "Yo entiendo que la gente tiene muchos motivos para estar enfadada, cabreada, pero el cabreo útil es el Partido Popular, porque quien está demostrando que se pueden cambiar las cosas a mejor y lo está haciendo en Aragón es el Partido Popular y ese es el camino por el que queremos seguir", ha finalizado.

El líder de los populares en Aragón ha centrado su discurso este lunes en el campo aragonés aprovechando su visita a la centenaria Feria comercial de la Candelera de Barbastro, una tradición de la que ha segurado que los aragoneses se sienten "muy orgullosos" y que ha animado a conocer: "Venir a Barbastro significa venir a la capital del Somontano y el Somontano es hablar de uno de los mejores vinos que se hace en el mundo", ha hilado hablando de las "aproximadamente 2.000 explotaciones que se dedican al vino en el Somontano, donde el 12% de los contratos gira en torno al sector vinícola y, por lo tanto, venir a Barbastro y venir al Somontano es obligado a hablar del campo, hablar de nuestros agricultores y hablar del vino".