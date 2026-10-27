Azcón mantiene su rechazo al real decreto de centros de datos: "Es un agravio incomprensible e inexplicable para Aragón"

1128994.1.260.149.20261027143736 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, frente al Mercado Central. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y líder de los 'populares' en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha calificado de "muy mala noticia" el Real Decreto para regular los centros de datos, una norma que ha calificado de "agravio incomprensible e inexplicable" del Gobierno de España contra este territorio, mientras se "beneficia" a Cataluña. Ha alertado del "riesgo" que corren "miles" de puestos de trabajo y "miles de millones" de euros de inversión.

Así se ha expresado Jorge Azcón este martes, en declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar el Mercado Central y el Casco Histórico de Zaragoza junto a la portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha tildado de "muy mala noticia" el Real Decreto para regular los centros de datos que el Gobierno de España planea aprobar antes de las elecciones generales, convocadas para el próximo 29 de noviembre porque "pone en duda inversiones milmillonarias en nuestra comunidad autónoma".

A pesar de que el Gobierno de España remitió este lunes al Consejo de Estado una nueva propuesta de este real decreto que suaviza las exigencias que había planteado en su primer proyecto para definir un marco regulatorio con el que poner orden al desarrollo de este negocio, Azcón ha alertado de que si esta norma "ve la luz y se aprueba en los términos en los que el Gobierno de España y el Partido Socialista quieren, supondrá un agravio que, una vez más, nadie puede entender".

"¿Por qué una infraestructura tecnológica que se quiere construir en Cataluña se le exigen unos requisitos y a las inversiones tecnológicas que vienen a Aragón se le exigen unos requisitos distintos?", se ha preguntado Jorge Azcón, que ha recordado que la factura de la luz o el impacto medioambiental de estos centros de datos eran algunos de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de España para defender la necesidad de regularlos.

Ha añadido: "¿Qué pasa, que si el centro de datos se construye en Cataluña no tiene impacto medioambiental, no tiene impacto en la factura de la luz?". A juicio de Azcón, "a los centros de datos y a las inversiones tecnológicas que vienen a Aragón se les exigen unos requisitos y si esas inversiones van a Cataluña, unos requisitos radicalmente distintos".

"Es absolutamente injusto para Aragón, para la economía de nuestra comunidad autónoma y demuestra que el PSOE --al frente del Gobierno de España-- solo defiende su propio interés", ha apuntado, para recalcar que esta comunidad autónoma "no está dentro de los intereses" de los socialistas.

CONDICIONES "INCUMPLIBLES"

La propuesta con más de 600 alegaciones recibidas y las críticas abiertas tanto del sector de los 'data centers' como del energético, y después de que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abogara por flexibilizar las obligaciones de que los centros de datos consuman un 80% de renovables todas y cada una de las horas del día y que la electricidad proceda solo de plantas verdes de nueva construcción, se ha suavizado en algunos aspectos.

Entre los más destacados figura que el nuevo texto, frente al anterior que se aplicaba a centros a partir de una potencia de acceso igual o superior a 1 megavatio (MW), eleva ahora sustancialmente ese umbral a partir de 10 MW, "por ser aquellos cuya demanda tiene incidencia apreciable sobre la capacidad de red disponible y sobre los recursos hídricos y territoriales", que deberán consumir mayoritariamente energía renovable hasta que el mix del país sea un 90% renovable, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, se amplia de los 18 meses del texto que se lanzó a consulta a finales de agosto a 36 meses la ventana temporal de antigüedad permitida para el acta de puesta en servicio de las plantas renovables asociadas frente a la puesta en marcha del centro de datos -sin límite de tiempo en el caso de instalaciones solares-, con contratos de al menos seis años de duración.

También se aclara el suministro con almacenamiento de cara a su cómputo cuando provenga de generación renovable, como sucede con las instalaciones híbridas.

Para Jorge Azcón, las condiciones que plantea el Gobierno de España con respecto a los centros de datos son "incumplibles" y "ponen en riesgo miles de millones de euros de inversión y la creación de miles de puestos de trabajo".

LA IZQUIERDA "APLAUDE"

"Una vez más, se toma una decisión que beneficia a Cataluña en detrimento de Aragón y toda la izquierda en esta comunidad autónoma se pone a aplaudir", ha afeado Azcón, al tiempo que ha trasladado la "extrema preocupación" que le han transmitido algunos de los promotores de estos centros de datos en Aragón: "Me dicen que hay un riesgo que tendrá que ser todavía valorado con más detalle a lo largo de los próximos días".

En este sentido, ha reconocido que "hay riesgo" para salgan adelante todas las inversiones previstas en Aragón y ha señalado el 29 de noviembre como "una oportunidad magnífica", puesto que para el PP "todos los españoles somos iguales y las condiciones son iguales en todas las comunidades autónomas de España", mientras que el PSOE "quiere que las condiciones de las inversiones sean distintas en función de dónde decidan asentarse, en España, en Cataluña o en Aragón".

Ha finalizado: "Las inversiones en Aragón corren riesgo porque hay un Gobierno que quiere beneficiar a una comunidad autónoma --Cataluña-- porque gobierna en ella y tiene socios independentistas que le apoyan".