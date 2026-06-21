Azcón muestra su "miedo" a la reacción del Ejecutivo: "¿Qué es lo siguiente que está dispuesto a hacer este Gobierno?"

1098197.1.260.149.20260621214057 El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, durante su discurso durante el XIV Congreso Provincial del PP en Teruel que ha elegido a Emma Buj como nueva presidenta provincial con el 96% de los votos. - PP

TERUEL 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y presidente del PP, Jorge Azcón, ha expresado su "miedo" ante la sucesión constante de casos de corrupción que cercan al PSOE y a Pedro Sánchez y se ha preguntado en voz alta "qué es lo siguiente que está dispuesto a hacer este Gobierno?".

Azcón considera que una vez instalada en la opinión pública la ideas de estar ante "el peor presidente del Gobierno de la historia" y de "qué más tiene que pasar para que el Ejecutivo caiga", hay una "inmensa mayoría de españoles" que han pasado "de la preocupación al miedo" porque "sabemos que van a pasar más cosas y no sabemos lo que va a ocurrir".

"Sabemos que los escándalos de corrupción del PSOE van a seguir indignándonos y asombrándonos, pero la siguiente pregunta que los españoles se hacen es ¿qué es lo siguiente que está dispuesto a hacer este Gobierno? Y eso es lo que nos da miedo en el futuro", ha alertado.

El presidente del PP Aragón ha hecho estas reflexiones durante su discurso en el XIV Congreso Provincial del PP que ha elegido a la alcaldesa de Teruel y senadora Emma Buj con algo más del 96% de los votos. Un respaldo que a juicio de Azcón sirve como reafirmación del compromiso de los populares "con la responsabilidad": "España necesita un cambio y ese cambio solo vendrá de la mano del PP para acabar con la situación extraordinariamente compleja e indignante, de podredumbre del PSOE", ha planteado.

En ese sentido, Azcón ha felicitado a Enma Buj por el "resultado espectacular" que supone recibir el 96% de los votos tras conseguir que 600 personas avalasen su candidatura, lo que ha interpretado como un voto "a favor del PP" que para él es "el partido más grande y más importante de Teruel, de Aragón y de España".

Una formación que a su juicio mantiene históricamente como "hilo conductor" el construirse "de arriba abajo": "El PP es un partido de afiliados, de concejales, de alcaldes, de bases porque, vayas donde vayas, hay un concejal, hay un portavoz de la oposición, hay un alcalde del PP que está dispuesto a trabajar por el interés general", ha ensalzado.

En esa labor ha reconocido la labor desempeñada en los últimos años por el presidente provincial saliente Joaquín Juste, actual presidente de la DPT, cuyo resultado, ha reseñado, se apreciaba en los rostros de quienes este domingo han asistido a su despedida al frente del partido en la provincia. Testigo que recoge Emma Buj, de quien Azcón ha alabado su trabajo en todos los puestos que ha desempeñado. "Emma se lo ha ganado a pulso y es una elección natural", ha resumido de sus años en el consistorio turolense, en los que también ha destacado la labor de Manuel Blasco y su esfuerzo para levantar las cuentas del municipio.

"Hay poca gente que se acuerda de que en Teruel las facturas de la luz no se pagaban cuando Manuel Blasco llegó y era el segundo Ayuntamiento más endeudado de España, sólo el Ayuntamiento de Madrid tenía tanta deuda como el de Teruel, pero hoy la situación, después de años y años de trabajo brillante por parte de Manolo y de Enma, es absolutamente distinta", ha agradecido el líder del PP aragonés.

Un panorama de "proyectos de futuro, de facturas que se pagan en plazo, de bajadas de impuestos, de aumento de las partidas para los que más las necesitan y de nuevos proyectos de inversión" que le ha llevado a recordar las figuras del fallecido Santiago Lanzuela, su "mayor referente en la política aragonesa" y de la expresidenta Luisa Fernanda Rudi, quienes no pudieron afrontar un segundo mandato, como sí ha logrado el propio Azcón.

OBJETIVOS ELECTORALES Y "LOGROS" EN LA PROVINCIA

Para este nuevo periodo, el presidente de Aragón ha marcado como objetivo "mejorar los mejores resultados del PP en la provincia de Teruel": "Nosotros queremos tener más alcaldes que nunca en la provincia y vamos a presentar tantas candidaturas como seguro se presentaron en el pasado, pero vamos a luchar, vamos a tratar de convencer para que no solamente tengamos candidaturas, sino que tengamos alcaldes y alcaldesas, presidentes en las diez comarcas de la provincia de Teruel y, por supuesto, para que la Diputación Provincial de Teruel vuelva a ser gobernada por el Partido Popular", ha establecido como reto de conjunto.

Y con el objetivo de lograrlo, ha instado, como hizo durante la campaña de las autonómicas, a "contar lo que estamos haciendo, como Emma puede hacer desde la experiencia de la alcaldía de Teruel y el PP puede hacer sobre lo que estamos impulsando en la provincia".

Así, ha mencionado el Fondo de Inversiones de Teruel, su incremento de 60 a 86 millones de euros y el Proyecto Lanza para atraer inversiones, que ha atribuido a la vicepresidenta, Mar Vaquero. También ha aludido al Fondo de Transición Justa, por haber sido el PP "quien lo sacó de un cajón", 88 millones de euros, con más de 34 millones de euros invertido ya en el periodo 2024-2025, según ha apuntado.

También ha defendido que el Aeropuerto de Teruel va a continuar creciendo "como no lo ha hecho nunca en la vida" y se ha referido al proyecto de Amazon en La Puebla de Híjar y Azaila y los "miles de millones de inversión y los miles de puestos de trabajo que supondrá para la provincia" y se ha mostrado convencido de la llegada de "más buenas noticias" en agroalimentación y la industria de defensa.

A ello ha sumado la inversión proyectada en mejora de las carreteras, el impulso de la vivienda, los hospitales de Alcañiz y Teruel, la progresiva implantación del grado de Medicina en Teruel y el de ingeniería aeroespacial para 2027, así como las inversiones en Dinópolis y en Motorland, donde ha adelantado un nuevo "proyecto pionero" para Technopark.

Además, en materia de agricultura, ha avanzado que en esta legislatura su gobierno va a poner en marcha "el mayor proyecto de calidad en los productos que se cultivan en la provincia de Teruel de la historia". Así, y con el primer paso dado con la IGP de la trufa de Teruel, se impulsarán las del cerdo, el jamón y los melocotones de Calanda.

"Porque la agricultura y la ganadería de Teruel son el pilar fundamental sobre el que miles de familias se ganan la vida y queremos diversificar esa economía con la logística, el sector aeroportuario, con industrias que vienen", ha defendido.

"En dos años y medio creo, sinceramente, ha resumido Azcón, que hemos aprovechado el tiempo desde el Gobierno de Aragón y que hemos hecho mucho más de lo que hicieron los anteriores gobiernos socialistas en ocho años, pero ahora nos quedan cuatro años por delante para creer en Teruel, porque el PP cree en Teruel", ha asegurado.

En ese pasaje ha recordado las palabras de la socialista Pilar Alegría comparando la financiación singular para Cataluña con las ayudas al funcionamiento para empresas de las provincias despobladas como Teruel para acabar defendiendo "una financiación justa para Teruel y para Aragón, que tenga en cuenta la despoblación, la orografía y el coste de los servicios públicos de calidad. No vamos a olvidarnos", en una promesa en la que ha involucrado al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.