Azcón: "No es aceptable que quienes justifican el pasado criminal tengan semejante influencia en la gobernabilidad"

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes, en el Homenaje a la Palabra en recuerdo del senador y presidente del PP regional Manuel Giménez Abad, asesinado el 6 de mayo de 2001 por la banda terrorista ETA, que "no es aceptable que quienes justifican el pasado criminal tengan semejante influencia en la gobernabilidad de España en este momento".

En el discurso de clausura del evento, en el Palacio de La Aljafería, Azcón ha aseverado que "no es justo para las víctimas que se les niegue el reconocimiento moral que merecen cuando se otorga legitimidad política a los verdugos o a quienes todavía les jalean", añadiendo que "no es compatible hablar de regenerar la democracia mientras se pacta, se acuerda y se gobierna con los herederos de las ideas asesinas que mataron a Manuel Giménez Abad".

"Hoy estamos recordando que hace 24 años asesinaron a Manuel Giménez Abad, un crimen vil y cobarde que lo que pretendía era sembrar el terror y eliminar la voz de un demócrata, de un defensor de nuestra tierra", ha expuesto Azcón, señalando que Giménez Abad "fue un político porque, fundamentalmente, era un servidor público" y que lo que le llevó a desempeñar un cargo político fue su "profunda vocación de servicio público".

Ha hecho hincapié en "su rigor intelectual, su serenidad y su compromiso con los valores constitucionales", que "lo convirtieron en una figura respetada, no solamente por la sociedad aragonesa, sino también por los distintos partidos políticos de nuestra Comunidad Autónoma".

"Tenía por delante un futuro brillante en lo personal y en lo político, pero se lo arrebataron antes de tiempo", ha continuado Azcón, enfatizando que "quienes asesinaron a Manuel Giménez Abad no solamente atacaban a un hombre, atacaban al conjunto de nuestra democracia, a las instituciones, a la libertad, a la convivencia, pero como en tantas otras ocasiones en nuestra historia reciente, la democracia fue más fuerte".

"Veinticuatro años después, seguimos aquí, y lo seguimos haciendo alzando la voz para decir que pudieron acabar con la vida de Manuel Giménez Abad, pero que no van a acabar ni con su memoria, ni con sus ideas, ni con los valores que defendió en su vida", ha manifestado el presidente de la Comunidad Autónoma, proclamando "alto y claro" que "quienes empuñaron las armas para asesinar a Manolo no consiguieron su objetivo, que la sociedad aragonesa, la sociedad española, con firmeza y con dignidad, derrotó al terrorismo desde los valores del Estado de Derecho. Su memoria significa justicia, dignidad y verdad".

También ha indicado que "olvidarlo sería traicionar no solamente su legado, sino traicionar a todas las víctimas del terrorismo", mencionando otros atentados terroristas perpetrados en Aragón, como el de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil o el de la Iglesia de San Juan de los Panetes, ambos en Zaragoza, también el del Hotel Corona de Aragón.

MEMORIA

Jorge Azcón ha reivindicado "la memoria frente a los intentos de distorsionar el pasado, de blanquear a terroristas y de justificar lo que, hasta hace muy poco tiempo, todos de forma unánime pensábamos que era absolutamente injustificable", advirtiendo: "No podemos blanquear a los que mancharon sus manos con sangre, menospreciar a las víctimas, a sus familiares, a la justicia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tanto hicieron para acabar con los asesinos y conseguir que todos y cada uno de ellos cumplieran sus penas en la cárcel".

"ETA, los Grapo y todas las bandas criminales que han ensangrentado nuestra historia fueron exactamente eso, bandas de asesinos" y "no hay matices, no hay contextos que justifiquen a unas sí y a otras no" porque "todas las bandas que, bajo supuestas ideas, lo que hacían era asesinar, eran exclusivamente asesinos".

El presidente del Gobierno regional ha recalcado que "a las nuevas generaciones les debemos un relato veraz, un relato de lo que de verdad ocurrió en nuestra democracia y que no es ni más ni menos que fue atacada por los que no aceptaban la ley, el diálogo, la libertad, y que muchos como Manuel Giménez Abad tuvieron que pagarlo nada más y nada menos que con su propia vida".

Ha lamentado que aún quedan 300 crímenes de ETA sin resolver y ha dejado claro que "la impunidad es también una forma de injusticia y no podemos permitir que esas familias extiendan su sufrimiento durante tanto tiempo", tildando de "inconcebible" que "durante 2024 en nuestro país se celebrarán 421 actos exaltando el terrorismo de ETA a favor de la excarcelación".

"Son datos absolutamente terroríficos, 421 actos de exaltamiento del terrorismo en nuestro país", lo que "en un Estado democrático debería ser absolutamente intolerable y por eso debemos seguir exigiendo verdad, memoria, dignidad, y justicia, porque no basta solamente con homenajear a las víctimas", sino que "hay que defenderlas a día de hoy frente a quien las ignoran, frente a quien tratan de blanquearlas, incluso las desprecian con pactos o discursos indignos".

Azcón ha subrayado que "la memoria no es venganza", sino "una forma de justicia" y "necesitamos esa memoria para seguir explicándole a las nuevas generaciones quién era Manuel Giménez de Abad, quiénes fueron las víctimas del terrorismo, y quiénes sacrificaron su vida, no queden en el olvido".

"A su familia, como a tantas otras, les debemos no sólo palabras u homenajes, sino que les debemos también la garantía de que no habrá impunidad, de que todo crimen debe tener una respuesta judicial firme, clara y repugnante".

NO BAJAR LA GUARDIA

Azcón ha aseverado: "Nuestra obligación como demócratas es no bajar la guardia porque el terrorismo no ha desaparecido por completo, porque sus cómplices, sus herederos, los herederos políticos y quienes se niegan a condenarlos, hoy están más presentes que nunca en el escenario político de la democracia".

"Manuel representaba lo mejor de nuestra democracia, su memoria es un faro para seguir luchando por una sociedad libre, justa y en paz, y por eso, 24 años después, seguimos aquí firmes, unidos y agradecidos por su entegra, por su coraje, por su vida truncada pero nunca olvidada".

"Por eso queremos recordar a Manuel, recordar a todas las víctimas del terrorismo y seguir comprometidos en decir la verdad y en seguir contándole la verdad a la sociedad aragonesa. Nunca vamos a dejar de defender la dignidad y nunca vamos a dejar de luchar por la justicia", ha concluido.

Por último, ha elogiado el trabajo realizado por la Fundación Manuel Giménez Abad desde su creación, hace 23 años, destacando su "independencia y defensa de los valores que nos unen de la democracia, los valores constitucionales".