La eurodiputada popular y candidata al Congreso por Madrid, Alma Ezcurra; con el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón; y el candidato del PP al Congreso de los Diputados por Teruel, Alberto Herrero, delante del Parador de Teruel - PP

TERUEL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este miércoles los exteriores del Parador de Teruel, "el kilómetro cero de la desvergüenza del PSOE", desde donde ha subrayado que "la corrupción rodea a los más estrechos colaboradores y a la familia directa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez".

Azcón ha comentado que, "por desgracia", el Parador de Teruel se ha convertido en un "símbolo de la corrupción, de las mentiras y de la doble moral del Partido Socialista". Durante estos años el PSOE "ha tratado de darnos lecciones de feminismo, de ética, de valores, pero la verdad es que en el Parador hicieron todo lo contrario de lo que decían a los españoles", ha diferenciado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha subrayado que el caso Ábalos-Koldo "significaba contratar a mujeres que ejercen la prostitución y pagarles con dinero público". "La realidad es que, durante estos años, hemos tenido a un Gobierno de España que ha estado más preocupado por contratar a Jessica en una empresa pública, pagándole un sueldo público sin que fuera a trabajar y pagándole un piso de lujo, que en resolver los problemas de todos los españoles", ha lamentado.

A juicio de Jorge Azcón, "la ejemplaridad que ha proclamado el PSOE durante estos años se ha convertido en un eslogan absolutamente vacío de contenido, y la transparencia de la que han hablado lo han hecho de cara al público, pero que nunca han estado dispuestos a aplicarse".

Ha recordado que, durante estos años los ciudadanos han tenido la oportunidad de ver al partido "más hipócrita" que se recuerda en la historia de España. "Recordemos: 'Soy feminista porque soy socialista, pero monto orgías con prostitutas en el Parador de Teruel; apruebo una ley que reduce las condenas a los delincuentes sexuales y los excarcela, las que pueden salvar la vida de las víctimas de violencia de género no funcionan y son objeto de investigación", ha sintetizado.

También ha criticado que la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, "se juntase a comer con el entonces director de Coordinación Institucional de La Moncloa y excargo del PSOE, Paco Salazar, cuando le habían acusado de acosar sexualmente a sus subordinadas en Moncloa". "Esa es la hipocresía de Pilar Alegría, esa es la hipocresía del Partido Socialista, ha abundado Azcón.

ZAPATERO

El presidente del PP-Aragón ha remarcado que "el PSOE tiene más imputados que diputados" y si se observa la gestión socialista de estos ocho años se puede comprobar "cómo el caso Mascarillas ha llevado ya a la cárcel a Ábalos y a Koldo" o cómo las "mordidas" están siendo investigadas en el caso del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Estos días, ha relatado, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hablado de los mensajes que se manda con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Les dice a los españoles en plena campaña electoral que Zapatero le está asesorando durante la campaña electoral". Azcón ha instado a Sánchez a que diga a los españoles "dónde van a ir a parar los 53 millones de euros que han volado por un rescate que hicieron a la compañía de la que el expresidente Zapatero se llevó un 1 por ciento de comisión, 500.000 euros".

En su intervención, Azcón también ha aludido a las "cloacas de la fontanera del Partido Socialista", en referencia a Leire Díez. "Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a la líder de un clan del narcotráfico reafirmarse en que habían ido a buscarla para eliminar a la juez que investigaba al hermano del presidente del Gobierno", ha apuntado.

A su entender, Pedro Sánchez "no puede decir que no sabía nada. No puede decir que no se enteró" para incidir en que la "corrupción ha inundado al Partido Socialista y ha rodeado al presidente del Gobierno desde su más directa familia a sus más estrechos colaboradores".

Mientras tanto, "el presidente del Gobierno habla de casos judiciales ficticios y de 'lawfare'" porque en lo que están pensando es en "preparar el indulto" para el único fiscal general del Estado en la historia de la democracia que ya ha sido condenado por el Tribunal Supremo.

El Partido Popular, ha indicado Azcón "propone medidas concretas para sacar la corrupción de la política de España, empezando por los indultos a aquellas personas que han sido condenadas por corrupción", ha comparado.

"Reforzaremos todos los medios que sean necesarios para que aquellos corruptos que hayan robado el dinero público lo devuelvan a la Hacienda pública. Y, por supuesto, volveremos a establecer las penas en el Código Penal por la malversación de caudales públicos, que redujo el Partido Socialista pensando en los independentistas catalanes. Por eso, el próximo 29 de noviembre tenemos una cita importantísima con las urnas", a instado.

GESTIÓN CORRECTA

Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que ha acompañado a Azcón delante del Parador de Teruel, ha dejado claro que "una correcta gestión en la protección de las mujeres salva vidas".

La también eurodiputada popular y candidata al Congreso por Madrid, con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, ha tenido un recuerdo para las mujeres asesinadas este año en España y ha exigido un compromiso real en la lucha contra la violencia contra la mujer.

"Proteger a las mujeres significa que los juzgados tengan los recursos necesarios para tramitar las denuncias a tiempo, significa que las órdenes de alejamiento se cumplan, y proteger también es que las pulseras que llevan las víctimas funcionen. Todo esto es gestión. La gestión no baila en los mítines, pero la gestión, y es importante recordarlo en días como hoy, salva vidas", ha lamentado.

"Todo esto nos lo jugamos el próximo 29 de noviembre. Nos jugamos que vuelva la cordura, la gestión, la experiencia y el rigor a los asuntos que son de todos", ha sentenciado Escurra.