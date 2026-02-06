Azcón: "Pedirle ayuda para hacer la campaña electoral a alguien señalado por acoso sexual lo dice todo de Alegría"

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, este viernes en la última jornada de la campaña electoral aragonesa antes de las elecciones de este próximo domingo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado a la socialista Pilar Alegría de protagonizar una "campaña sucia" y "llena de mentiras" en la que ha no ha aclarado su encuentro con el exadjunto en la Secretaría de Organización del PSOE, Francisco Salazar, señalado por varios presuntos casos de acoso sexual, y, considera que si estuvo dispuesta a contratarlo para la campaña aragonesa, "es evidente que no hay límites y que ha roto con todos los valores que han dicho defender y eso los aragoneses también lo van a votar el próximo domingo".

El diario ABC ha publicado este viernes una información, según la cuál "Salazar colabora en secreto con la campaña de Alegría". Azcón ha valorado, a preguntas de los medios de comunicación que "pedirle ayuda para hacer la campaña electoral a alguien señalado por acoso sexual lo dice todo de Alegría".

Azcón ha hecho estas declaraciones en la plaza del Pilar de Zaragoza en el último día de campaña en la que ha estado arropado de los candidatos populares, con la vicepresidenta Mar Vaquero, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a su lado.

Azcón entiende que la candidata socialista, Pilar Alegría, ha hecho en esta campaña una "enmienda a la totalidad" porque "empezó hablando de una campaña limpia y lo que luego hemos visto es una campaña sucia con unos audios mentirosos que intentan engañar a las personas mayores con sus pensiones", le ha reprochado en alusión a las llamadas telefónicas en las que la voz del expresidente Marcelino Iglesias acusaba al PP de haber votado en contra de la revalorización de las pensiones.

"La señora Alegría ha repetido en varias ocasiones durante esta campaña electoral que se gobierna como se hace campaña, que tomen buena nota los aragoneses", ha instado, antes de insistir en la idea de que la socialista "mintió" sobre el contenido de la reunión con Salazar atendiendo a la declaración de éste en el Senado.

"Alegría dijo que en esa comida lo que había hecho era reprochar la actitud del señor Salazar y es mentira; el señor Salazar ayer bajo juramento en el Senado dijo que no había habido ningún reproche de la señora Alegría y, una vez más, su actitud la retrata".

Esas críticas han llevado al líder de los populares en Aragón a insistir en la idea traslada durante toda la campaña de que Pilar Alegría "no viene a defender a Aragón, sino a Pedro Sánchez y a los socios de éste" y ha mostrado su sorpresa por las ausencias en la campaña aragonesa tanto del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "que ha sido un referente del socialismo", como las del asturiano Adrián Barbón, del castellanomanchego Emiliano García-Page y del PSC.

"El PSOE hoy está inundado de corrupción, está inundado de casos de acoso sexual para dar lecciones de nada a nadie", ha concluido su reflexión.



