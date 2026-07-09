Azcón pide "coherencia" y cree que "las cosas deberían estar haciéndose mucho mejor" en la regularización de migrantes

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el CPEE Jean Piaget de Zaragoza. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha apelado a la "coherencia" para defender que las resoluciones judiciales "se tienen que respetar siempre", después de que el Tribunal Supremo haya rechazado elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Ejecutivo central, al tiempo que ha opinado que "todavía está pendiente la sentencia" y "las cosas deberían estar haciéndose mucho mejor" en el proceso.

Así se ha expresado Azcón este jueves en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al CPEE Jean Piaget de Zaragoza, donde se desarrolla el programa 'Abierto por Vacaciones', un día después de que la Sala Tercera del Supremo haya comunicado su decisión de no llevar al TJUE la regularización extraordinaria de migrantes y haya vuelto a descartar paralizarla.

En lo que respecta a Aragón, el Ejecutivo autonómico interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto en el que se solicitaba expresamente la suspensión cautelar del procedimiento de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, alegando, principalmente, su posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

Por ello, Azcón ha expresado: "Creo que hay que ser coherente, porque las resoluciones judiciales no dependen de que te den la razón", sino que "se tienen que respetar siempre", más si cabe en un "momento en el que el debate del trabajo que hacen los jueces en nuestra sociedad en muchas ocasiones se pone en cuestión" y "yo no voy a ser quien lo haga. Las resoluciones judiciales se respetan".

Ha defendido al Poder Judicial como un "baluarte fundamental" de la libertad de todos en una democracia, de manera que "siempre voy a respetar las resoluciones judiciales", aclarando, no obstante, que esta decisión "no es una sentencia".

"Esto es una resolución en la que todavía está por conocer la sentencia del Supremo y mi opinión sobre lo que es este proceso de regularización no cambia. Creo que se podría hacer mucho mejor de lo que se está haciendo y el proceso de regularización está generando problemas que deberían haberse evitado".

Ha recalcado que el Gobierno de Aragón ha señalado esos "problemas", por lo que el Tribunal Supremo "a día de hoy, ha decidido no paralizar el proceso, pero es evidente que todavía está pendiente la sentencia y Europa ha opinado y va a seguir opinando que en este proceso de regularización de personas inmigrantes las cosas deberían estar haciéndose mucho mejor de lo que se están haciendo".