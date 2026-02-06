Azcón pide el voto para "un gobierno fuerte del PP" que evite el "bloqueo" de Aragón

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, este viernes en la última jornada de la campaña electoral antes de las elecciones del próximo domingo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha llamado a lograr en las elecciones de este próximo domingo 8 de febrero "un gobierno fuerte para seguir mejorando Aragón" y evitar que el "bloqueo" se imponga.

Un objetivo que a su juicio el PSOE se ha dedicado a combatir "jugando a engordar a Vox" porque entiende que "el consuelo" que los socialistas pueden tener este domingo "es que a Vox le vaya bien" porque el PSOE "no piensa en Aragón, sino en que haya un gobierno débil del PP".

Para evitarlo, se ha dirigido a los indecisos y a Vox asegurando que "defender Aragón y a sus agricultores es incompatible con defender un trasvase del Ebro" y apostando por una opción que pasa "no por gritar, sino por trabajar".

"Entiendo que haya gente enfadada y cabreada porque hay motivos para ello y porque es verdad que la división, la polarización y el muro que ha levantado el Gobierno de Sánchez indigna también a los aragoneses, pero ha advertido de que la Comunidad tiene ante sí una "oportunidad histórica" para ser "portavoz de todos los españoles" y "enseñarle la puerta de salida a Pedro Sánchez "y que sea aquí donde se inicie el fin del sanchismo".

El candidato de los populares ha hecho estas declaraciones durante una comparecencia celebrada en la plaza del Pilar de Zaragoza rodeado de los componentes de su lista electoral, y flanqueado por la vicepresidenta del Gobierno autonómico y número dos de la lista, Mar Vaquero, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

El acto ha servido para presentar nuevamente el "momento excepcional" que vive la Comunidad como balance de los más de dos años en el Pignatelli, repasar las propuestas y promesas electorales para la próxima legislatura y recordar los motivos del adelanto electoral apelando a ideas como el "bloqueo" de Vox, la "coherencia" de no seguir gobernando sin presupuestos mientras se reprocha lo mismo a Sánchez y que "los aragoneses somos gente de palabra".

Azcón ha exhibido los 90.000 millones de euros de inversiones anunciadas "cuya repercusión se va a notar mucho más en los próximos años" mediante la creación de empleo, de riqueza y prosperidad y que, ha asegurado, "va a cambiar la estructura económica" de Aragón. "Eso no se puede bloquear", ha insistido, porque también contribuirá según ha sostenido a "seguir mejorando nuestros servicios públicos".

PROMETE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En concreto, se ha referido a la sanidad, "que el PSOE reconoció dejar colapsada" y sobre la que ha destacado la nueva reducción en las listas de espera --un 27% en un año--, la contratación de más profesionales y las promesas de construir nuevas infraestructuras como el nuevo Royo Villanova y centros de salud en el territorio.

Jorge Azcón ha recordado alguna de las propuestas formuladas esta campaña por el PP como la gratuidad de las matrículas universitarias; el compromiso firme de construir 1.000 viviendas públicas de alquiler asequible por año, un objetivo factible tras haber impulsado casi 3.000 viviendas en 30 meses frente a las 86 de los ocho años de gobierno socialista. Además los jóvenes pagarán un 50 por ciento menos de impuestos por la vivienda si ésta no supera los 225.000 euros.

Ha recordado también el compromiso de aumentar a 1.000 euros el grado III de dependencia vinculada a la atención residencial; además de la cuota cero a autónomos que se ampliará hasta los 24 meses y la bonificación de dos meses en caso de baja médica.

Y ha subrayado la "apuesta" del PP por las familias, con la gratuidad del 0 a 3 que comenzará por el ciclo de 2 a 3 años y beneficiará a más de 8.000 niños. Así como las deducciones por nacimiento o adopción hasta los 600 euros y una nueva deducción para familias monoparentales y numerosas: 300 euros en la categoría general y 600 en la especial en la cuota íntegra autonómica.

En referencia a los 9.907 autónomos aragoneses que, ha apuntado, mayoritariamente trabajan en el campo y en el comercio, les ha recordado medidas como la cuota cero durante los 12 primeros meses con la promesa de extenderla a los 24 meses "a los que más necesitan la ayuda del Gobierno de Aragón", así como la bonificación de las cuotas durante dos meses para los autónomos de baja "porque no puede ser que un autónomo tenga que optar entre cuidar su salud o tener que seguir trabajando", ha señalado.

MENSAJE AL CAMPO ARAGONÉS

También ha apostado por crear deducciones en el IRPF para los autónomos que trabajen en los pueblos y, dirigiéndose a los agricultores, ha remarcado su promesa de que mientras siga siendo presidente de Aragón "no habrá un trasvase del Ebro", seguirá defendiendo los embalses y "una PAC justa para el campo" que a su juicio también pasa por Mercosur: "Es imposible que el PP vote a favor de Mercosur si Mercosur no es justo", ha asegurado, antes de recordar las exigencias de que haya cláusulas de salvaguarda y un control efectivo en las fronteras de los productos que llegan desde otros países.

"Lo he defendido, lo defenderé, pase lo que pase y sea donde sea necesario", ha reivindicado antes de acusar a Vox de que "no se puede decir una cosa y hacer la contraria" porque "defender el campo en Aragón es incompatible con defender el trasvase del Ebro. No se puede decir que en Aragón sobra agua, porque en Aragón no sobra agua".

"Necesitamos el agua del río Ebro para seguir regando decenas de miles de hectáreas que todavía no se pueden regar, pese a que tengamos el agua, pero las infraestructuras no estén hechas", ha apuntado.

