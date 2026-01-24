Azcón plantea un plan industrial para integrar la IA en la automoción, planes renove y formación técnica en Tecnopark

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, la número dos, Mar Vaquero, y el director general de Brembo Iberia, Benito Tesier, recientemente nombrado presidente de CEOE Aragón, durante la visita a las instalaciones de la empresa. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, propone para la próxima legislatura un nuevo plan industrial en la Comunidad que incluya líneas para el sector de la automoción con los objetivos de integrar la inteligencia artificial, impulsar planes renove y la puesta en marcha de un centro de formación técnica especializada en el sector en las instalaciones de Tecnopark, en Alcañiz (Teruel).

Así lo ha avanzado durante el encuentro que ha mantenido este sábado con el Clúster de la Automoción en las instalaciones de la empresa Brembo Iberia, que ha visitado junto a la número dos de la lista de los populares por la provincia de Zaragoza, Mar Vaquero, y el director general de la empresa, Benito Tesier, flamante presidente de CEOE Aragón.

Azcón ha subrayado que el de la automoción es uno de los "motores fundamentales" de la economía en Aragón en un momento de "reconversión" para el sector que en la Comunidad se está afrontando con buenas noticias como las llegadas de la gigafactoría de baterías de CATL y Stellantis a Figueruelas, "uno de los proyectos empresariales más importantes de la historia de nuestra Comunidad", según ha considerado, así como de LeapMotor. "Ambas dan continuidad al sector y ayudarán a incrementar los niveles de producción", ha valorado.

El Clúster de la Automoción, ha destacado, agrupa a más de 300 compañías distintas y 35.000 empleados y las expectativas de crecimiento en Aragón, "pese a lo que vemos en otros lugares de Europa y del mundo, son optimistas".

El líder de los populares en Aragón ha reivindicado el trabajo y las inversiones del Gobierno de Aragón para lograr la llegada de la fábrica de baterías, con la partida de 10 millones de euros para eficiencia energética y nuevos proyectos de investigación en el sector del automóvil, junto a la llegada de fondos europeos.

Por ello ha considerado que, pese a la incertidumbre que vive el sector, "hay que mirar al futuro con optimismo" y se ha mostrado convencido de que dentro de muy poco volverán a conocerse noticias "que harán historia" en ese motor económico que es la automoción para Aragón. Algo que, ha resaltado, "no será por casualidad, será porque hay un sector que está trabajando duro, empresas que se están preocupando y que hay un Clúster de la Automoción que sabe que para que las empresas confíen en Aragón tenemos que ofrecerles lo que están buscando".

Así, ha apuntado como receta el facilitar "rapidez en la tramitación, competitividad, así como un sector maduro en los trabajadores como tiene nuestra Comunidad autónoma".

El candidato de los populares entiende que en Aragón "hemos hecho un buen trabajo" en lo referido al sector, pero ha advertido de que los próximos años tienen que ser "de modernización e innovación" ante el "esfuerzo añadido" que supone la reconversión y a la que ha de contribuir el Ejecutivo autonómico.

Para ello, Azcón se ha comprometido a crear en Tecnopark, en Alcañiz (Teruel), un nuevo centro de formación especializado en el sector de la automoción que estará dotado, según ha apuntado, de "las más altas prestaciones y la mejor maquinaria" para formar a los jóvenes en un sector que cree "va a ser diferencial".