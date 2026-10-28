Azcón pone "todos" los medios del Gobierno de Aragón a disposición de C-LM tras el accidente ferroviario en Toledo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que sigue "con preocupación" las noticias del accidente ferroviario ocurrido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo y ha informado de que desde el Ejecutivo autonómico "ya hemos puesto todos nuestros medios" a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Desde el @GobAragon ya hemos puesto todos nuestros medios a disposición del @gobjccm para colaborar en las labores de rescate y asistencia", ha escrito el presidente aragonés en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Ha añadido: "Todo mi apoyo a los equipos de emergencias y a las familias y seres queridos de los pasajeros".

El suceso se ha producido a las 8.54 horas de este miércoles tras la colisión de un tren AVE con otro de la compañía Iryo en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, en la estación de la localidad toledana de Urda. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado, al menos, diez fallecidos.