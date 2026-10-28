Azcón pone "todos" los medios del Gobierno de Aragón a disposición de C-LM tras el accidente ferroviario en Toledo

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS.
Europa Press Aragón
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 11:06
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ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que sigue "con preocupación" las noticias del accidente ferroviario ocurrido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo y ha informado de que desde el Ejecutivo autonómico "ya hemos puesto todos nuestros medios" a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Desde el @GobAragon ya hemos puesto todos nuestros medios a disposición del @gobjccm para colaborar en las labores de rescate y asistencia", ha escrito el presidente aragonés en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Ha añadido: "Todo mi apoyo a los equipos de emergencias y a las familias y seres queridos de los pasajeros".

El suceso se ha producido a las 8.54 horas de este miércoles tras la colisión de un tren AVE con otro de la compañía Iryo en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, en la estación de la localidad toledana de Urda. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado, al menos, diez fallecidos.

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