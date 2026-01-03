Azcón (PP) acusa a Alegría de olvidar su "pasado" y pide "política limpia" antes que "campaña limpia"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli, a 15 de diciembre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección al frente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado a la cabeza de lista del PSOE, Pilar Alegría, de "olvidar su pasado" y le ha exigido "proponer una política limpia" antes que "una campaña limpia", en referencia a su propuesta de una campaña sin ataques personales, insultos ni falsedades, especialmente en el entorno digital.

"Pilar Alegría propone una campaña limpia, pero es la única dirigente de todos los políticos en Aragón que ha sido condenada por la Junta Electoral a la hora de hacer trampas", ha afirmado Azcón en declaraciones a los medios previas a su asistencia a la misa funeral en memoria por los dos montañeros aragoneses fallecidos este lunes en el Pirineo.

El candidato popular ha asegurado que la líder del PSOE aragonés "quiere que nos olvidemos" de su pasado y ha recordado que Alegría "tuvo que pagar 4.400 euros por incumplir las normas electorales en plena campaña electoral" en las pasadas elecciones europeas y catalanas.

"Pilar Alegría propone una campaña limpia, pero yo creo que Pilar Alegría lo que debería hacer es proponer una política limpia. Y una política limpia es incompatible con los escándalos de corrupción que hoy salpican al Partido Socialista", ha subrayado el cabeza de lista del PP.

Azcón ha señalado que a Alegría "la hemos visto defender desde la mesa del Consejo de Ministros escándalos de corrupción y escándalos sexuales", por lo que ha reclamado que "la limpieza de la política es previa a que haya una campaña limpia".

"Campaña limpia sí, pero la política limpia que queremos proponer a los aragoneses es incompatible con lo que hoy representa Pilar Alegría y con lo que representa el Partido Socialista", ha concluido.



