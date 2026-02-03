Azcón (PP) avanza que el Grado de Ingeniería Aeroespacial se podrá estudiar en el curso 2027-2028

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Autónoma y candidato a la reelección, Jorge Azcón durante una rueda de prensa, en el Aeropuerto de Teruel. - Javier Escriche - Europa Press

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado que se va a poner en marcha el Grado de Ingeniería Aeroespacial en el campus de Teruel el curso 2027/2028, siendo la oferta inicial de 45 plazas.

"Ese es un proyecto que vamos a poner en marcha durante la próxima legislatura, con el objetivo de que, en septiembre del 2027, haya chicos y chicas que puedan estudiar en Teruel Ingeniería Aeroespacial. Los estamos haciendo de la mano de la Universidad de Zaragoza y con la colaboración del Aeropuerto de Teruel, ha expuesto, en una rueda de prensa celebrada en estas instalaciones aeroportuarias, en la que ha estado acompañado del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, también candidato, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

En la actualidad, en la Escuela Politécnica de Teruel, se imparten los grados de Ingeniería Electrónica y Automática y de Ingeniería Informática. "Ahora, vamos a impartir ese Grado de Ingeniería Aeroespacial. Desde este campus de Teruel se trabajarán especialidades que se tienen que adaptar, que más están en relación con lo que es el territorio, por ejemplo, especialidades relacionadas con vehículos aeroespaciales o propulsión aeroespacial", ha subrayado.

"Les anuncio que el impulso a la formación va a ser definitivo. La Facultad de Ingeniería Aeroespacial va a significar un antes y un después, el que ingenieros aeroespaciales que estudien en Teruel tengan un futuro profesional en el mundo. Estoy convencido que va a seguir haciendo que apostemos por el aeropuerto y por el futuro que tiene este proyecto".

Otra de las cuestiones a las que ha hecho referencia el candidato a la reelección ha sido el impulso a la candidatura del Aeropuerto de Teruel para ser un centro de incubación de la Agencia Espacial Europea. "La Agencia Espacial Europea tiene proyectos de incubación de estas características como en 20 países. Pero también queremos que Aragón y que Teruel sea uno de esos proyectos de incubación de la Agencia Espacial Europea".

Además, ha declarado que el Hub de Defensa activado desde el Gobierno de Aragón ha tenido ya un resultado: "Dentro de muy poco veremos como un centro integral de entrenamiento y movilidad del Ejército del Aire y del espacio se convierte en realidad aquí en Teruel y significará una inversión de 42 millones de euros que también creará 350 puestos de trabajo".

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el Aeropuerto de Teruel también han firmado un convenio para instalar en este aeródromo un laboratorio de investigación e innovación. Sólo ese proyecto significará la inversión de 10 millones de euros. Ese nuevo laboratorio no aspira a ser sólo un centro de investigación. "Queremos que sea un motor de desarrollo económico, que siga atrayendo talento, que atraiga proyectos europeos y, por supuesto, capital privado", ha apuntado el candidato popular.

Azcón ha nombrado el Proyecto Lanza Teruel, una iniciativa del Gobierno de Aragón, financiado con fondos FITE, para la inversión industrial, la innovación y el empleo. "Durante esta legislatura se ha incrementado desde los 80 hasta los 86 millones de euros; por primera vez tiene una vertiente económica relacionada directamente con el crecimiento de las empresas de Teruel o con la atracción de nuevas empresas. El año pasado, este proyecto Lanza, relacionado con el FITE, significó 6,5 millones de euros, y para 2026 queremos que haya 13 millones de euros sólo relacionadas con la atracción de inversiones o con inversiones para empresas que ya están en la provincia de Teruel", ha explicado.

EL PP LE HA SENTADO BIEN AL AEROPUERTO DE TERUEL

Jorge Azcón, que ha centrado su intervención en los logros del crecimiento del Aeropuerto de Teruel, ha asegurado "nadie cuestiona que es un éxito", apostillando que "el Partido Popular le ha sentado bien al aeropuerto de Teruel, ha crecido como nunca".

El candidato popular ha puesto de manifiesto que "las oportunidades de este aeropuerto no acaban, sino que acaban de empezar". "Esto que ocurre en Aragón es verdad que llama la atención hoy en España y en toda Europa, pasa con las inversiones que vienen a la comunidad autónoma y con este aeropuerto". Hagamos que dentro de ese Aragón imparable, el Aeropuerto de Teruel también sea imparable".

Se ha mostrado convencido que "dentro de muy poco vamos a tener la oportunidad de conocer nuevas inversiones en el Aeropuerto de Teruel que van a ratificar el éxito sin precedentes que este aeropuerto venía teniendo. El aeropuerto es un éxito en sí mismo, pero va a acarrear otros éxitos en la provincia".

Azcón ha subrayado que "la realidad es que el Aeropuerto de Teruel es un motor económico que está generando un ecosistema industrial no solamente en la ciudad de Teruel sino en toda la provincia. En este aeropuerto hay 15 empresas que están generando riqueza, que están generando empleo, y que están posicionados en una posición muy importante. Uno de los secretos fundamentales de este aeropuerto radica en la colaboración público-privada".

En este aeropuerto hay más de 850 empleos directos y unos 1.700 indirectos. "Pero sabemos que en los dos próximos años, en el Aeropuerto de Teruel, van a trabajar más de 1.000 personas, va a ser uno de los centros de trabajo mayores que hay en nuestra comunidad autónoma".

Igualmente, ha alabado la gestión de su director Alejandro Ibrahim, y ha relatado "el impulso que el Gobierno de Aragón le está dando a este aeropuerto, unido a la atracción de esas inversiones y de las empresas, hace que hoy Teruel esté en el mapa internacional de la aeronáutica. El Aeropuerto de Teruel es verdad, es uno de los éxitos industriales de nuestro país que llama la atención en Europa y en el mundo entero".

Jorge Azcón ha agregado que "el objetivo del Partido Popular es seguir acelerando, seguir atrayendo inversiones, seguir creando puestos de trabajo en el Aeropuerto de Teruel".

CAPACIDAD ENERGÉTICA

Por otra parte, Jorge Azcón en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación ha manifestado que "el Gobierno de España es quien ha decidido retrasar la publicación de las capacidades energéticas que tienen las estaciones y subestaciones aquí en Aragón, pero también en toda España. Esto visibiliza una vez más y pone como ejemplo el desastre que significa la red de transporte de energía en nuestra comunidad autónoma".

Ha denunciado que "todos los aragoneses, todos los españoles tuvimos la oportunidad de verlo en el apagón, pero ese retraso que el Gobierno de España está haciendo a la hora de publicar las capacidades energéticas de los nodos de las subestaciones y de las estaciones de energía que tiene nuestra comunidad es especialmente perjudicial porque es el paso necesario para que los concursos de energía se puedan convocar y esos concursos de energía son lo que efectivamente va a asegurar la energía de las infraestructuras tecnológicas que vienen a nuestra comunidad autónoma".

Azcón ha aseverado que "hay miles de millones de euros, decenas de miles de millones de euros que están paralizados porque el Gobierno de España no está haciendo su trabajo. El desastre que vimos con el apagón lo sufre también la Comunidad Autónoma de Aragón. Lo sufre en inversiones que no llegan y, por lo tanto, en miles de puestos de trabajo en los que hoy ya podríamos estar trabajando, pero por la incompetencia del gobierno de España se retrasan".