Azcón (PP) avisa de que "no se pueden dejar perder los fondos europeos de la nieve" por "la mala gestión" de Lambán

ZARAGOZA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha avisado este sábado de que "no se pueden dejar perder los fondos europeos de la nieve" por "la mala gestión" del Gobierno autonómico de Javier Lambán. Ha intervenido en el acto de entrega de carnés a los nuevos afiliados a este partido, celebrado en Zaragoza y que ha clausurado el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

"No puede ser que estén dispuestos a perder decenas de millones en la nieve porque no tengan la valentía de decir a los aragoneses que lo han hecho mal", ha criticado Azcón, quien ha urgido a ejecutar la unión de estaciones del Pirineo oscense, Astún y Formigal.

En su intervención, ha afirmado que "en solo un año el panorama del PP ha cambiado radicalmente" y este partido "está preparado para gobernar en Aragón y España", porque es "la alternativa para que haya un cambio tranquilo, moderado y de centro", lo que "no es fruto de la casualidad, no ha sido el azar, no nos cayó la lotería", sino que los 'populares' tuvieron "el buen tino de elegir a Feijóo como presidente del partido" y hoy tienen "más afiliados y más unión".

"Cuando el PP ha llegado a acuerdos con otros ha sido capaz de crecer y ha obtenido los mejores resultados electorales, por eso hemos llegado a acuerdos con otras formaciones y vamos a llegar a acuerdos con más formaciones", añadiendo que el PP "es moderado, de gente centrada, liberal, que cree en la Constitución y tiene un sentimiento aragonesista".

UNIÓN FRENTE A DIVISIÓN

Jorge Azcón ha defendido "la unión frente a la división" para "reagrupar" porque "están pasando cosas que no habíamos visto nunca, se dan situaciones inéditas de división en la política aragonesa y española", ya que "nunca un Gobierno de España había buscado el enfrentamiento y la división social como lo está haciendo el actual Gobierno", comparándolo con la etapa de ZeC al frente del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ha mencionado "el espectáculo" del CIS, indicando que "Podemos sabía que estaban malgastando los impuestos de todos los españoles y ahora critican a esta entidad porque les perjudica a ellos". También ha reprobado la "infumable" Ley de 'Solo sí es sí'.

"Queremos un Gobierno que se dedique a gobernar, a solucionar los problemas reales, la educación, la sanidad, pagar la hipoteca, la cesta de la compra, y no un Gobierno que esté permanentemente dividido", ha dicho Azcón, añadiendo que también hay división en el Gobierno de Aragón.

"En todos hay líos, en todos bronca, en todos defienden sus intereses por encima de los intereses de los ciudadanos, pero a todos les une algo como el mejor pegamento de la Historia de la Humanidad: agarrarse al sillón", ha manifestado.

En el caso de Aragón, "esa división está perjudicando uno de los proyectos estratégicos de la comunidad, como es el del sector de la nieve, que para Huesca significa muchísimo, es el oro blanco", ha opinado Azcón, alertando de que "la división política y la mala gestión van a arruinar los proyectos estratégicos". También ha pedido más inversión para prevenir los incendios forestales.

Ha aseverado que tras las elecciones del 28 de mayo no solo puede reeditarse el cuatripartito, sino conformarse "un penta o sextapartito con cinco o seis grillos en esa jaula que es el camarote de los hermanos de Lambán; el camarote de los hermanos Marx se convierte en el camarote de los hermanos de Lambán".

CANDIDATA A LA ALCALDÍA

La candidata de los 'populares' a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha señalado que siempre ha votado al PP y que conecta con los valores de "esfuerzo, trabajo, mérito personal, libertad, tolerancia y diversidad", recordando que cuando Azcón le propuso unirse su equipo de gobierno municipal le respondió que lo hacía "por Zaragoza" ya que "no se merecía estar como estaba" con ZeC.

"He tenido la suerte de gobernar junto con Azcón y poder iniciar este proyecto transformador", ha celebrado Natalia Chueca, mostrándose "superorgullosa" y "encantada de formar parte del PP y de esta familia".