Azcón (PP) cree que Paco Salazar y Pilar Alegría "todavía tienen que dar muchísimas explicaciones a las mujeres"

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación en el tradicional reparto de roscón por San Valero. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que tanto el exdirigente socialista Paco Salazar como la candidata del PSOE y secretaria general del partido en la comunidad autónoma, Pilar Alegría, "todavía tienen que dar muchas explicaciones" a las mujeres de Aragón y también a las de España.

Así se ha expresado Azcón este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse que el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar a Paco Salazar el próximo 5 de febrero en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'. También llamarán a declarar a la secretaria de Estado para Iberoamérica, la aragonesa Susana Sumelzo, el 6 de febrero.

A su juicio, Pilar Alegría "tiene que dar explicaciones de esa comida" con Salazar, "acusado de acoso sexual a sus propias compañeras de partido, a sus propias compañeras de trabajo".

Azcón ha cargado contra la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón por "defender al que estaba acusado de acoso sexual": "Comió amigablemente con un acusado de acoso sexual".

Por tanto, "el señor Salazar y la señora Alegría tienen todavía que darle muchísimas explicaciones a las mujeres en Aragón y en toda España", ha concluido.