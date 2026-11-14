Azcón: "El PP dejará el IVA de los alimentos básicos al 0% y eliminará el impuesto a la producción de energía"

Mercado - EUROPA PRESS

BARBASTRO (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha desgranado algunas de las propuestas que aplicará el Partido Popular si gana las elecciones generales del 29 de noviembre, entre las que se encuentra la reducción al 0% del IVA que afecta a los alimentos básicos y eliminar el impuesto a la producción de energía.

Azcón ha visitado Barbastro junto a la candidata popular al Congreso por Huesca, Ana Alós, y el alcalde de la localidad, Fernando Torres, donde ha lamentado el incremento del coste de la vida, "que este último año ha subido un 4,9%, casi un 5%".

"En Aragón ha subido unas décimas menos, un 4,4%, pero el incremento de los precios, el incremento de lo que hoy cuesta llenar un depósito de gasolina, pagar la factura de la luz o llenar el carrito de la compra en estos últimos años ha sido un incremento absolutamente desproporcionado respecto de los salarios", ha indicado.

Azcón ha subrayado "la creciente diferencia entre lo que ganamos y lo que tenemos que pagar por los alimentos básicos, por la energía". "Desde 2020 hasta 2024 la cesta de la compra se ha incrementado en un 40%. Quien hace unos años venía al mercado de Barbastro con 100 euros, ahora necesita 140 euros para comprar lo mismo que compraba tan solo hace unos pocos años", ha explicado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha relatado que hay productos, como los huevos, que han doblado su precio; productos como el aceite de oliva que se ha incrementado en un 157%; o los tomates, el tomate de Barbastro, que solo en este último año se ha incrementado en más de un 17%.

ENERGÍA

"Pasa con la cesta de la compra, pero pasa también con la factura de la luz, con el coste de la energía. El coste de la energía, según los datos de los consumidores, se ha incrementado en un 23%", ha enumerado.

Además de la eliminación del IVA en alimentos como el pescado, la carne o las conservas, el Partido Popular, ha indicado, se compromete a "reducir los impuestos de la energía para que pagar la factura de luz de nuestras casas sea más barato".

En este sentido, Azcón ha trasladado la propuesta del Partido Popular de "eliminar el 7% de impuestos a la producción de energía, que todos pagamos en nuestra factura".

Además, ha propuesto una tarifa social única, "para que quien necesita las ayudas para poder pagar esa factura de la luz enfrente menos requisitos y lo tenga más sencillo". "Al final, reconstruir España significa ayudar a los aragoneses y a los españoles a algo tan esencial, a algo tan básico, como que tengan mejores salarios, puedan pagar la cesta de la compra y puedan pagarlo sin hacer el esfuerzo que a día de hoy, después de ocho años de gobierno socialista, significa", ha concluido.