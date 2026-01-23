Azcón (PP): "Pilar Alegría, igual que ha venido, se va a volver a ir, como ya se fue del Ayuntamiento de Zaragoza"

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección en las elecciones autonómicas del 8F, Jorge Azcón. - RAMÓN COMET.

ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Jorge Azcón, ha afirmado en una entrevista con Europa Press: "Estoy convencido de que Pilar Alegría (PSOE), igual que ha venido, se va a volver a ir, como ya se fue del Ayuntamiento de Zaragoza".

"Pilar Alegría es la cómplice de Pedro Sánchez" y, de hecho, "ha venido a Aragón a defender los intereses de Pedro Sánchez, ha venido obligada a la comunidad autónoma", ha manifestado.

Azcón no se fía de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón ni de Pedro Sánchez. "Conozco a Pilar Alegría de mi época en el Ayuntamiento de Zaragoza, sé lo que fue ofrecerle un acuerdo para construir un campo de fútbol que la ciudad necesitaba y me engañó, lo único que pensó fue en defender sus intereses políticos y no en defender la ciudad. A mí Pilar Alegría no me vuelve a engañar".

EN CLAVE AUTONÓMICA

En esta campaña electoral el PP va a "contar la verdad". "Lo que tiene que hacer el Partido Popular en esta campa electoral es contar lo que hemos hecho, contar qué es lo que ha ocurrido con la política de vivienda, que en ocho años de Gobierno socialista --2015-2023-- se construyeron 86 viviendas y en dos años y pocos meses del Partido Popular hemos impulsado casi 3.000 viviendas, que incrementamos la financiación de la sanidad en más de 500 millones, que conseguimos que los profesores dejen de ser los peores pagados de toda España, que estamos mejorando las carreteras de nuestra Comunidad Autónoma".

Azcón quiere que la campaña electoral se desarrolle "en clave autonómica" porque "tenemos que explicar a los aragoneses que votamos sobre lo que ocurre en Aragón y sobre lo que está pasando en Aragón", pero "es muy difícil que no se hable de un sistema de financiación pactado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)".

Al respecto, el candidato del PP cree que "la financiación de los servicios públicos, que es la financiación autonómica, es un debate importantísimo" puesto que "cuando hablamos de financiación autonómica hablamos de cómo financiamos la sanidad o las políticas de vivienda" y "lo que hemos visto es que Pedro Sánchez pacta con ERC, con Oriol Junqueras, lo que nos afecta a todos".

A su juicio, "el Partido Socialista está dispuesto a seguir humillándose ante los independentistas catalanes por seguir estando en el poder y lo que vemos con este sistema de financiación es que Aragón es la Comunidad Autónoma que más perjudicada sale, pero sin embargo Pilar Alegría aplaude".

Aragón "nunca" ha salido tan mal parada de estos envites, ha considerado Jorge Azcón, pero ahora "la diferencia fundamental es que si Aragón, que ya salía mal con la financiación, con el modelo que nos está proponiendo Pilar Alegría, pasa a estar en la última posición de España".

"No es mi opinión, es la opinión de los expertos que demuestran con números, con aritmética, cómo Aragón es perjudicada por la infradotación que recibimos por parte del Ministerio".

Para el candidato a la reelección, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, debería haber convocado ya las elecciones generales: "No es que tenga que hacerlo, es que debería haberlo hecho", argumentando que "hay motivos sobrados, tanto por los escándalos de corrupción que asolan al Partido Socialista y los escándalos sexuales que llegan a los más altos cargos del PSOE, como por la ausencia absoluta de gobernabilidad", de forma que "debería haber convocado elecciones ya hace muchos meses".

Para Jorge Azcón "en el PSOE hay corrupción política y económica", señalando: "Hemos visto mordidas de una empresa del secretario de organización del Partido Socialista al que llamaban Súper Santos Cerdán y estamos viendo corrupción política cuando se llega a acuerdos con aquellos que solamente quieren perjudicar a nuestro país pensando única y exclusivamente en el interés del Partido Socialista". "Yo estoy convencido que de todo eso van a tomar nota los aragoneses", ha advertido.

GOBIERNO MONOCOLOR

Tras las elecciones, Jorge Azcón quiere un Gobierno monocolor del PP, aunque "otra cosa es que seamos capaces de llegar a acuerdos en las Cortes de Aragón con distintas formaciones políticas". "Si la pregunta es cuál quiere Jorge Azcón que sea el próximo gobierno de Aragón, consejeros del Partido Popular. Si la pregunta es si el Partido Popular y Jorge Azcón es capaz de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, ya lo hemos demostrado, el presupuesto que aprobamos --2024-- se aprobó con el Partido Aragonés, con Teruel Existe y con Vox".

El candidato del PP confía en que la próxima legislatura sea estable en las Cortes de Aragón y el Ejecutivo regional, considerando que cuando los aragoneses vuelvan a hablar después de dos años, lo lógico es que el resultado se mantenga durante los próximos cuatro años".

"Cosa distinta es que las elecciones se han convocado por coherencia", en el sentido de que "los aragoneses están llamados a las urnas porque Vox ha bloqueado el presupuesto del Gobierno de Aragón como está bloqueando el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza".

"Vox dice que el PP se ha equivocado cuando convoca elecciones en Aragón pero Vox le pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones porque no aprueba los presupuestos en el Gobierno de España. Si yo siguiera gobernando sin presupuestos, Vox me diría que soy como Pedro Sánchez y yo no soy Pedro Sánchez, pero Vox tiene que saber que la coherencia en política es importante. Nosotros defendimos que sin presupuesto no se podía gobernar y que convocaríamos elecciones y eso es lo que hemos hecho".

"Los pactos post electorales se producirán una vez que los aragoneses hayan hablado porque lo sensato es esperar a ver qué es lo que piensan los aragoneses. En función del resultado de esas elecciones y del resultado de los distintos partidos políticos, tendremos que articular la gobernabilidad en Aragón".

Jorge Azcón ha puesto "líneas rojas" a Vox, "la primera aprobar un presupuesto", recordando que "estas elecciones tienen como objetivo que haya un presupuesto en la Comunidad Autónoma que mejore la vida de los aragoneses".

"A Vox, desde hace mucho tiempo, le llevo explicando cuáles son las reglas del juego que creo que todo el mundo entiende. La primera, la legalidad", es decir, que "Vox no puede pedirnos que limpiemos los cauces de los ríos sin tener la autorización de la administración que lo tutela, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)" ya que "lo contrario es un delito ecológico".

Además, "Vox no puede pedirme a mí que mejoremos la seguridad en los pueblos de Teruel porque no soy el ministro del Interior, soy el presidente de Aragón: Yo quiero más seguridad en los pueblos, pero eso corresponde al Ministerio del Interior" y "hay una regla en democracia que entiende la inmensa mayoría".

"Cuando tú no tienes una mayoría para poder tomar las decisiones y tienes que ponerte de acuerdo con otros, el punto de encuentro es el mínimo común, no es lo que piensas tú ni lo que pienso yo, sino es el lugar donde podemos confluir en lo que ambos pensamos" y "por lo tanto, legalidad, competencias y el mínimo común pensando siempre en los aragoneses y gobernando para todos los aragoneses".

El candidato popular ha opinado sobre Se Acabó La Fiesta, el partido de Luis 'Alvise' Pérez, que obtuvo más de 26.000 votos en Aragón en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, y que se presenta a estas autonómicas. "Creo que están bastante más preocupados en Vox de lo que estamos en el Partido Popular, que no estamos nada preocupados", aunque "habrá que esperar al 8 de febrero", ha dicho.