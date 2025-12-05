Azcón presenta un presupuesto de 9.145 millones para Aragón y pide "responsabilidad" para no ir a elecciones

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, presenta el proyecto de presupuestos de 2026, acompañado por el resto de su Ejecutivo.
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 13:47

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado este viernes el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que asciende a 9.145 millones de euros, la cifra más alta de la historia, que deberá ser convalidado en las Cortes, para lo que ha pedido "responsabilidad" al resto de fuerzas políticas --no sólo a Vox-- para que las cuentas salgan adelante ya que lo contrario "abocaría" a unas elecciones anticipadas.

En rueda de prensa, Azcón ha destacado que este presupuesto es "eminentemente social" --con aumentos en Sanidad, Educación o Bienestar Social--, cubre "muchas de las necesidades" que tiene la Comunidad Autónoma y, sobre todo, "mira al futuro en un momento en el que Aragón transmite ilusión, transmite esperanza y podemos ser optimistas".

"Creo que el presupuesto debería aprobarse", ha defendido el presidente, apelando a la "responsabilidad" de los partidos de la oposición, a quienes ha apelado a "construir entre todos y no bloquear" en el actual momento de "optimismo" en Aragón. Para ello, ha anunciado una ronda de contactos, que comenzará con los grupos que apoyaron las cuentas de 2024 --Vox, Aragón-Teruel Existe y PAR--, y será tras estas conversaciones cuando el Gobierno valorará si lleva el proyecto a las Cortes de Aragón.

