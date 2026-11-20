El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, junto al presidente del PP Huesca, Isaac Claver, e integrantes de la candidatura de los populares este viernes en mun momento de la vista a la comunidad de regantes Lasesa, en Sariñena (Huesca). - CHUS MARCHADOR

SARIÑENA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, propone nuevas regulaciones hídricas, como la del río Gállego, que considera "presenta uno de los déficits de regulación más importantes de Aragón". Su regulación significaría no solamente nuevos regadíos", ha subrayado.

"No debe ser necesario que pasen desgracias para darse cuenta de la importancia que tendría hacer una nueva regulación del gallego que no solamente aumente los regadíos en nuestra comunidad sino que el día de mañana podamos evitar lamentarnos de desgracias medioambientales", ha defendido.

En una visita a la comunidad de regantes Lasesa, en Sariñena (Huesca), Azcón, que ha estado acompañado de la candidata del PP al Senado Melania Mur, y el presidente del PP Huesca, Isaac Claver, ha recordado que "Aragón cuenta con más de 419.000 hectáreas de regadío y es la tercera comunidad autónoma de España en superficie regada" y que "el regadío genera cerca del 65% del valor de nuestra producción agrícola y sostiene una parte fundamental de un sector agroalimentario que representa alrededor del 15% de nuestro PIB y más de 50.000 empleos directos".

El líder de los populares en la Comunidad ha echado mano del dato que a su juicio resume la trascendencia de los regadíos: "Una hectárea de regadío puede multiplicar por seis la producción agrícola, cuadruplicar la renta del agricultor y triplicar el empleo agrario", ha subrayado.

Por ello, ha exigido una mayor ambición de la planificación que está preparando la Confederación Hidrográfica del Ebro para el periodo 2028-2033, que solo contempla finalizar las obras que ya están en marcha, para las que ha pedido una mayor celeridad.

"Lo vemos de una forma nítida y clara en el embalse de Yesa, que lleva más de 20 años esperando a ser terminado. La modificación número 4 del embalse de Yesa lleva tres años parada en el Ministerio", ha lamentado.

En ese sentido, se ha comprometido a que esa será una de las decisiones que el próximo Gobierno de España tome en los 100 primeros días", ha dicho.

Asimismo, ha lamentado "la reducción de entre un 12% y un 15% de las actuales dotaciones de riego" planteada por la CHE, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez. "Los agricultores han hecho grandes inversiones para que ahora les digan que no pueden consumir todo el agua que necesitan para regar sus campos", ha criticado.

HASTA 40.000 MILLONES CON 2030 EN EL HORIZONTE

También ha destacado que el embalse de Almudévar "está terminado desde el año 2024, pero la realidad es que el actual Gobierno se olvidó de las conexiones eléctricas". "Olvidarse de contratar la luz es lo que ha hecho que el embalse de Almudévar no pueda entrar en funcionamiento", ha reprochado.

Por otro lado, "Mularroya es otra obra de infraestructura hidráulica prácticamente finalizada en la que se olvidaron de desviar un oleoducto, el que va desde Rota hasta Zaragoza. Por eso necesitamos una buena gestión que, además, planifique correctamente las actuaciones futuras".

Entre otras medidas, el Partido Popular, dentro del Plan Nacional de Infraestructuras, tiene previsto movilizar hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030 "con los que modernizaremos los regadíos de Aragón y de toda España", ha defendido Azcón.

"Protegeremos los ingresos de agricultores y ganaderos, mejorando los seguros agrarios y creando un seguro de ingresos y rentas frente a alteraciones del mercado. También favoreceremos el relevo generacional mediante ventajas fiscales y anticipos de hasta el 70% de la PAC a los jóvenes que se incorporen al campo", ha enumerado.

Asimismo, el PP se compromete también a vigilar que "los alimentos importados cumplan las exigencias de seguridad alimentaria y producción equivalentes a las nuestras" y, según ha añadido Jorge Azcón, "intensificaremos los controles en frontera y promoveremos cláusulas de salvaguardia inmediatas en todos los acuerdos comerciales cuando así proceda".

UNA FISCALIDAD "QUE ENTIENDA EL CAMPO"

Por su parte, la candidata al Senado por la provincia de Huesca, Melania Mur, ha defendido la conveniencia de impulsar una tarifa energética adaptada a las campañas agrícolas y a facilitar el autoconsumo: "Aquí saben bien cuánto cuesta llevar el agua hasta una parcela y cuánto trabajo hay detrás de cada mejora para reducir ese gasto". Por ello ha valorado que la política energética "tiene que tener en cuenta cómo funciona realmente una explotación".

Además, ha apostado por una fiscalidad "que entienda el campo" porque las cosechas y los ingresos "cambian de un año a otro". En ese sentido, ha asegurado que su partido en el gobierno permitirá repartir los ingresos de una buena cosecha entre varios ejercicios a efectos fiscales y crear una reserva para afrontar los años malos.

"Un buen año tiene que ayudar a dar estabilidad a la explotación. y vamos a reducir las cargas administrativas y a evaluar el impacto de las normas en el medio rural antes de aprobarlas", ha añadido.

Y ha lanzado un mensaje: "Queremos escuchar al medio rural. Es el que entiende mejor que nadie lo que le favorece y lo que necesita para su campo y para su explotación. Los agricultores necesitan dedicar su tiempo a producir y la Administración es la que tiene que felicitarles esos trámites y olvidarnos de esa burocracia que absorbe el día a día del agricultor y el ganadero".