Azcón quiere finalizar la legislatura con 4.000 viviendas públicas construidas para alquiler asequible

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quiere finalizar la legislatura con 4.000 viviendas públicas construida para alquiler asequible, ha avanzado este miércoles, en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en las Cortes autonómicas.

Ha defendido el Plan 'Aragón Más Vivienda', que ha permitido impulsar la construcción de 2.177 viviendas, para subir a las 4.000 viviendas hasta 2027, "a las que se irán sumando las viviendas protegidas de la iniciativa privada". Algunas de estas viviendas estarán terminadas en 2027 y sus inquilinos pagarán 500 euros por vivienda, garaje y trastero.

Para ello, el Ejecutivo colabora con los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, coincidiendo en la necesidad de poner a disposición suelos de promoción pública, "justo lo contrario de lo que hace el Gobierno de España, que se ha negado a ceder suelos ociosos para impulsar 2.000 viviendas adicionales".

Azcón ha añadido: "No solamente estamos impulsando vivienda asequible en las tres capitales; el Plan 'Aragón Más Vivienda' contempla varios programas en función de las características propias de nuestra Comunidad Autónoma".

"En los municipios turísticos está el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, impulsando vivienda de alquiler asequible para 43 municipios turísticos de nuestra comunidad. vamos a destinar 80 millones de euros y construiremos 888 viviendas pensando exclusivamente en los trabajadores que trabajan en el sector turístico", ha recalcado.

Para Azcón, "este gobierno, el gobierno del Partido Popular, es el que se está encargando de construir vivienda asequible para los trabajadores, lo que no se hacía antes: En los pequeños municipios, en los pueblos pequeños del medio rural estamos invirtiendo 20 millones de euros en la rehabilitación de 300 en 167 municipios en las dos primeras convocatorias del programa 700 y les anuncio el impulso de la tercera fase de este programa".

Se dotará con 10 millones de euros para seguir rehabilitando vivienda en los pequeños municipios de la Comunidad "y lo incluiremos en los presupuestos de 2026". En el caso de los municipios de tamaño medio, aquellos de más de 3.000 habitantes, "también antes de que termine el año vamos a impulsar el programa 'Más 3.000', un programa que significa lanzar concesiones de vivienda pública de alquiler asequible con opción a compra en los próximos 10 años".

NO A LAS POLÍTICAS INTERVENCIONISTAS

"El problema de la vivienda que afecta a todas las comunidades autónomas no se soluciona con nefastas políticas intervencionistas" porque "lejos de solucionar el problema, la intervención lo agrava" ya que "reduce la oferta y en consecuencia encarece los precios del alquiler y los precios de compra".

"De hecho, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, la realidad, los datos objetivos son que la vivienda se ha encarecido en un 50%", ha observado. El Gobierno de Aragón no aplicará el artículo 18 de la Ley de Vivienda.