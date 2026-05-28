Azcón reclama "un papel relevante" en el Bicentenario de Goya: "Aragón es el origen del genio"

(I-D) En el centro, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí; durante la presentación la celebración del Bicentenario de Goya en la Cartuja de Aula Dei. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado la aspiración de la Comunidad de tener "un papel relevante" en los actos conmemorativos del Bicentenario de la muerte del pintor Francisco de Goya, que se celebra en 2028, que incluya una vicepresidencia en la Comisión Nacional de este efeméride, que se constituirá próximamente, porque "Aragón no es un actor más, es el origen, es el territorio que explica en gran medida al genio y su singularidad"

Así lo ha trasladado Azcón en el acto de presentación del Bicentenario, celebrado en la Cartuja del Aula Dei, en Zaragoza, cuya iglesia alberga "el mayor de los conjuntos de pintura mural de Goya que hay en todo el mundo", en el que ha participado junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a quien ha agradecido, no obstante, que el ministerio sí haya aceptado la propuesta aragonesa de que los Reyes de España ostenten la Presidencia de Honor de la Comisión.

Una efeméride como la que conmemora al pintor de Fuendetodos, que es "un proyecto de Estado", "sólo es posible con colaboración" y cuando ambas partes se sienten "cómodas", ha recalcado, más allá de que existan "discrepancias" o diferencias" entre las instituciones participantes.

"Aragón es la tierra natal de este gran genio y consideramos que su casa debe estar representada en ella, porque si algo ha caracterizado a Goya es su aragonesidad", ha subrayado.

En palabras del presidente autonómico, esta presentación "nace con vocación nacional e internacional", con un proyecto "que seguro va a estar a la altura de este creador irrepetible".

En este sentido, ha recalcado que la Comunidad Autónoma quiere aprovechar esta efeméride para reafirmar la idea "esencial" de "la profunda vinculación que Goya tuvo con Aragón". "No se entiende el genio sin Aragón y a la Comunidad sin su artista más universal", ha reiterado.

UN ARAGONÉS ARQUETÍPICO

"Reivindicamos la aragonesidad del artista convencidos de que si Goya admiró y conquistó al mundo y lo sigue haciendo, es por ser aragonés, por ese carácter que imprime en toda su obra y en el que los aragoneses nos vemos reconocidos", ha añadido.

Además, Azcón ha precisado que el artista "siempre mantuvo la relación con Aragón" a lo largo de toda su vida, incluso en las etapas en las que estuvo más vinculado a los "círculos de poder" en Madrid, algo que ha quedado reflejado en su correspondencia, sus relaciones personales o su propia obra, en la que también está presente "esa huella aragonesa".

"Goya es un aragonés arquetípico. Todos nuestros símbolos, creencias y valores están en el genio y en su forma de expresarse", ha asegurado, y "supo captar la incertidumbre de una época en transformación, interpretando el fracaso de la Ilustración y de sus ideales con una profundidad inédita, con una visión profundamente humana, en la que los protagonistas de sus obras dejaron de ser los poderosos para ser los ciudadanos", en una mirada "crítica, libre y valiente", que "tiene mucho que ver con ser aragonés" y en la que los aragoneses reconocen su "propia forma de ver el mundo".

UN ARTISTA INNOVADOR Y COMPROMETIDO

Ha destacado que el genio de Fuendetodos fue innovador tanto en las técnicas, como en los temas o en su forma de entender el arte, adelantándose a su tiempo al representar un mundo en crisis y "explorar una dimensión onírica que más tarde abriría el camino a otras experiencias artísticas".

A ello ha sumado que Goya fue también "un artista comprometido", como demuestran sus series de grabados, que son "una reflexión profunda sobre la sociedad, la política y la condición humana", además de "una forma de pensamiento visual que hoy en día nos sigue interpelando y nos sigue haciendo reflexionar".

"Hay que recuperar la aragonesidad de Goya como elemento singular, porque ese carácter aragonés enriquece la cultura española en su conjunto", ha ahondado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha remarcado que el Bicentenario ofrece "una oportunidad adicional para saldar la deuda con el genio" y para "reivindicarlo como aragonés".

PLAN DIRECTOR

Con esa idea ha comenzado a trabajar el Gobierno autonómico, a través de un plan director que sirve de hilo conductor con una serie de hitos y de acciones que llegarán hasta 2028. Entre los proyectos que recoge, ha citado las exposiciones sobre el pintor en todo el territorio, la construcción del nuevo Centro Goya en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza o la adquisición de nuevas obras.

"Aragón es una tierra de historia milenaria, con un rico patrimonio que nos hace únicos, con una identidad cultural sólida y con una capacidad contrastada para generar talento. Somos una tierra de creadores y Goya es el mejor ejemplo de ello", ha recalcado Azcón, quien ha apostado por aprovechar esta "oportunidad estratégica" para proyectar la cultura, el patrimonio, la historia y la identidad de la Comunidad en el ámbito nacional e internacional, y situarse "en el lugar que le corresponde en el mundo".

Por último, el presidente autonómico ha reafirmado el papel que ha desempeñado Aragón "en la construcción cultural y en la historia de España y de Europa".

El acto lo ha abierto la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, quien ha recordado que este escenario, la Cartuja del Aula Dei, estuvo vetado a las mujeres durante siglos, hasta que el expresidente autonómico Santiago Lanzuela aportó financiación para la restauración de sus pinturas sobre la vida de la Virgen y, con ello, logró que las puertas de este centro religioso se abrieran "de par en par" a toda la población, siendo la Reina Sofía la primera en entrar sin una bula papal. "Goya nos abrió la puerta", ha expresado.

"Goya representa la grandeza de quien supo elevar y convertir todas las expresiones de la cultura en arte universal: la fe, el pueblo, las tradiciones, la fiesta, el dolor, la tauromaquia; todo aquello que expresaba vida, libertad y verdad", ha indicado.

Vaquero ha agregado que el pintor abre otro camino con el Bicentenario de su fallecimiento para mostrar que Goya hacía su arte "desde la tierra", reflejando "la nobleza de las gentes que van de cara", su tierra "dura" pero "bella", sus ciudadanos de carácter austero, sin alardes, pero "comprometidos en la defensa de sus convicciones".

Unos valores que también se dan en otros ilustres aragoneses como Luis Buñuel, María Moliner, Baltasar Gracián, Joaquín Costa, Miguel Servet, Santiago Ramón y Cajal, Jerónimo Zurita o Marco Valero Marcial.