Azcón recuerda a la alcaldesa de Pedrola que el PIGA de Stellantis lo aprobó el Gobierno socialista

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tildado este jueves de "incomprensible" que la alcaldesa de Pedrola (Zaragoza), Manuela Berges, haya presentado un recurso contencioso administrativo contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría de baaterías de Stellantis y CATL, señalando que fue aprobado durante la etapa de gobierno del PSOE.

"La invasión de competencias municipales que ahora denuncia el Partido Socialista se aprobó en las Cortes de Aragón con los votos a favor del Partido Socialista", ha destacado, tras lo que ha comentado que esta actuación es posible gracias a los fondos europeos que la UE aprobó tras "una dura negociación con el Gobierno de España".

"Es el Partido Socialista el que permitió que los PIGA se pudieran llevar en la Comunidad Autónoma sin tener el beneplácito del ayuntamiento", ha explicado Azcón, indicando que en su etapa de alcalde de Zaragoza el Gobierno de Aragón "impuso" PIGA al Consistorio sin dirigirse al Gobierno local, por ejemplo el de la ampliación de Plaza, que posteriormente anularon los tribunales.

"Ahora el PSOE se queja de la legislación que aprobó y de lo que ellos hacían cuando gobernaban" porque "el interés electoral del Partido Socialista es lo único que les preocupa".

También ha dicho que el PIGA "ha pasado por todos los trámites de todos los servicios del Gobierno de Aragón y todos los funcionarios han dado el visto bueno, y ahora la alcaldesa nos dice que se han olvidado de algo", en alusión a la circunvalación de Pedrola, que según el recurso del Ayuntamiento tendrá que pagar el Consistorio.

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de las Cortes autonómicas, que este jueves celebran sesión plenaria, el jefe del Ejecutivo autonómico ha calificado el recurso de "auténtico despropósito" porque significa que la número 2 del PSOE Aragón quiere poner "piedras en el camino, meter palos en la rueda de la atracción de grandes inversiones en nuestra Comunidad".

Tras recordar que el sector de la automoción es uno de los principales motores de la economía aragonesa, con 35.000 empleos y cientos de empresas en el sector, ha observado que el momento es "espeecialmente complicado".

"Cuando vemos que en Europa hay fábricas de coches que están cerrando, en Aragón no solamente vamos a aumentar la producción de coches, sino que hemos sido capaces de atraer una gigafactoría que va a aumentar el número de trabajos, va a consolidar inversiones y va a posicionar a Aragón posiblemente como la mayor región en toda España en el sector de la automoción".

CAMPAÑA ELECTORAL

Se ha quejado de que "la número dos del Partido Socialista en Aragón, la alcaldesa de Pedrola, entiende que para empezar la campaña electoral lo mejor que puede hacer es interponer un recurso contencioso administrativo contra la inversión que más empleo va a crear en la Comunidad Autónoma en los próximos años: "Es inaudito, absolutamente incomprensible".

El presidente de la Comunidad Autónoma ha asegurado que Pedrola es el municipio que más se va a beneficiar de esta iniciativa empresarial, pero su alcaldesa "interpone un recurso contra la propia inversión".

Jorge Azcón ha exigido a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que dé explicaciones por este recurso y reclame a la alcaldesa de Pedrola que lo retire, "que no ayuda a mejorar los salarios ni a la creación de empleo, y rompe la tradición de arrimar el hombro, que todos rememos en la misma dirección cuando una inversión de estas características viene a la Comunidad Autónoma".

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha llamado la atención sobre "la incertidumbre e intranquilidad" para el sector que se crean con este recurso. A su juicio, las posibilidades de que el recurso judicial prospere "son escasas", pero la incertidumbre y la intranquilidad "son máximas".

También ha hecho notar que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado el recurso directamente, sin antes comunicarlo al Gobierno de Aragón ni a los inversores, lo que es "absolutamente inexplicable". Ha criticado que cuando el PSOE aprobó los PIGA los alclades de este partido y de CHA estaban a favor pero ahora, con el Gobierno autonómico del PP, están en contra: "Basta ya".

"Basta ya de que el Partido Socialista de Aragón esté pensando en sus intereses políticos y no en los miles de puestos de trabajo que se pueden crear en esta Comunidad Autónoma". Para Azcón "es indignante que antepongan permanentemente el interés de su propio partido".