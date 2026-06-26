Azcón respalda a Nolasco y ve una "exageración" las críticas por vincular menores migrantes y delincuencia

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en el pleno de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes que respaldará al vicepresidente Alejandro Nolasco y a cualquiera de los miembros de su Ejecutivo "si dicen la verdad" y ha calificado de "exageración absolutamente impropia" las críticas por "vulneración de los Derechos Humanos" por las declaraciones y notas de prensa en las que se refiere a los menores migrantes no acompañados como "menas" y los vincula con la delincuencia.

"Lo que no vamos a hacer es hablar sólo de los que a ustedes les interesa", ha respondido Azcón en el pleno de la Cámara autonómica a una pregunta parlamentaria formulada por Verónica Villagrasa (CHA), aprovechando también la intervención para insistir en que van a "contar los problemas reales que hoy hay en los centros de menores", sin "ocultarlos", sin "mirar hacia otro lado" y ocupándose de esos problemas.

Tras subrayar que si el Gobierno de Aragón estuviera vulnerando los Derechos Humanos, habría "una cascada de demandas" contra las medidas que está tomando, ha apostado por "no ocultar la verdad ni meterla debajo de la alfombra", porque "el problema de la inmigración es un problema suficientemente serio como para que se trate con la seriedad que corresponde".

Y esa "seriedad", ha continuado, "pasa por decir la verdad, por tomar medidas, por que haya seguridad privada en los centros de menores", así como por "confiar en el derecho", en línea con los manifestado este jueves en el pleno de las Cortes por la justicia de Aragón, Concepción Gimeno.

No obstante, el presidente autonómico ha instado a la diputada de CHA a reconocer que "hay una realidad", que es que "hay una parte de esos menores que cometen delitos".

LA "DESHUMANIZACIÓN" DE NOLASCO ES RESPONSABILIDAD DE AZCÓN

La diputada de CHA Verónica Villagrasa, que ha sustituido en la sesión al portavoz del grupo, Jorge Pueyo, que se encuentra "acompañando a su familia" en su pueblo, Fonz (Huesca), que ha estado confinado esta noche por el incendio forestal declarado en la zona, ha defendido que "la calidad de una democracia se mide por el trato que se da a su ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables" y que "ese principio empieza por el respeto básico a los Derechos Humanos".

Sin embargo, Nolasco, al que ha reprochado su ausencia en la sesión plenaria, "traspasa esa línea cada vez que menosprecia a una persona o deshumaniza a quien tiene delante", lo que tiene como principal responsable político al propio presidente, que es quien lo nombró.

"Cada palabra con la que Nolasco descalifica a una persona es también su responsabilidad. Cada frase con la que menosprecia a alguien, cada discurso con el que deshumaniza a niños y niñas, porque Nolasco habla como vicepresidente del Gobierno de Aragón y sigue haciéndolo porque usted ha decidido que siga haciéndolo", ha agregado.

CRÍTICAS DE PERIODISTAS, UNIZAR O AMNISTÍA INTERNACIONAL

En este sentido, la parlamentaria aragonesista le ha preguntado su opinión acerca de los comunicados del Colegio de Periodistas de Aragón, que ha rechazado los "discursos discriminatorios que deterioran la convivencia" y este mismo jueves tuvo que amparar a una periodista por el trato recibido del vicepresidente durante una rueda de prensa sobre menores migrantes, en la que "al más puro estilo trumpista y machista, se encara con una periodista que sólo estaba haciendo su trabajo".

A ello ha sumado que la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, afirmó que la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, a la que el departamento de Nolasco retiró la financiación, "no es tirar el dinero" y el profesorado "advierte de los riesgos del supremacismo"; que Amnistía Internacional "rechaza los discursos estigmatizantes" o cuando la Justicia "le pide expresamente que no vincule migración y violencia".

Villagrasa ha criticado que, pese a tener la responsabilidad de gestionar una consejería de la que dependen la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, las familias, la inclusión y los servicios sociales, donde "debe primar la gestión y no la propaganda", Nolasco ha preferido centrar su atención política en los menores migrantes, pese a que la Comunidad Autónoma "no tiene competencias ni en inmigración ni en seguridad", y ha optado por "alimentar el miedo".

"Nadie niega que haya menores que cometan delitos. Nosotros tampoco lo negamos, pero la obligación de una administración que los tutela y debería proteger no es señalarlos públicamente. Eso no es una forma de protección", ha añadido, instando al consejero a "poner los medios necesarios para reconducir esas situaciones" y "si es necesario reforzar la seguridad, se refuerza" y "si los recursos son insuficientes, se aumentan", porque "señalar a un menor no demuestra firmeza, demuestra incapacidad y coherencia para gestionar los problemas reales".

Por otro lado, ha recordado que, desde el regreso de Vox al Gobierno de Aragón, han llegado 14 menores migrantes a Aragón, "exactamente lo que decía que iba a impedir".

AZCÓN PIDE A CHA UNA REFLEXIÓN

Azcón ha afeado también a la diputada de CHA su alusión a la ausencia de Nolasco en el pleno, ya que está en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) atendiendo el incendio forestal en la Comarca oscense de La Litera. "¿Tanto le costaba pedir disculpas por haber metido la pata?", ha expresado.

En esta línea, le ha preguntado "qué Chunta Aragonesista quiere traer a este Parlamento", si "la del insulto, la de la mentira y la de creerse en posesión de la verdad absoluta".

Ha reiterado que no van a "crear grietas" en el Gobierno autonómico y ha pedido a CHA una reflexión sobre su "apoyo" al Gobierno de España, con "una financiación que perjudica a Aragón, un ministro de Cultura que dice lo que dice sobre Sijena, que está retrasando las obras de Teruel en el que los trenes van a la misma velocidad que los tractores y que está hasta arriba de corrupción". "Ustedes se quieren fijar en su dedo en lugar de fijarse en la luna", ha zanjado.